В США ширится обсуждение новых заявлений Дональда Трампа после его комментариев о Крыме и помощи Украине. В медиа все больше говорят о том, как подобные высказывания влияют на его репутацию и серьезность его намерений.

Об изменении настроений вокруг Трампа в эфире 24 Канала рассказал Олег Рыбачук, глава организации "Центр совместных действий", который обратил внимание на то, что подобное поведение все чаще вызывает недоумение среди американцев. Он отметил, что для многих избирателей эти заявления выглядят унизительными для политика такого уровня, и такая оценка звучит уже регулярно.

Как США реагируют на высказывания Дональда Трампа?

В США и Европе растет недоумение из-за заявлений Дональда Трампа о Крыме и помощи Украине. Его слова привлекают внимание из-за многочисленных фактических ошибок, которые повторяются в публичном пространстве. Эти оценки становятся заметной тенденцией в медиа.

Все чаще в американской и европейской прессе вместо длинных регалий Трампа просто говорят "идиот", и я слышу это определение очень часто,

– сказал глава организации "Центр совместных действий".

Трамп не реагирует на опровержения и продолжает использовать эти тезисы в публичных выступлениях. Такая манера объясняет, почему его слова все чаще становятся объектом критики.

Самое обидное, что такого политика с этими идиотизмами выбрали американские избиратели, и еще значительная часть продолжает его поддерживать,

– отметил Рыбачук.

Трамп часто повторяет ложные утверждения о помощи Украине и об экономической ситуации в США. Такая манера стала частью его политического стиля. Это дает возможность тем, кто стремится воспользоваться его слабостями, продвигать свои идеи.

Кремль пытается влиять на Трампа

Рыбачук объясняет, что Кремль пытался влиять на Трампа через предложения, связанные с замороженными активами. Параллельно Соединенные Штаты звонили европейским странам и просили их не использовать российские средства для поддержки Украины. Такие шаги создали напряжение в отношениях между союзниками и вызвали более жесткую позицию со стороны Европейского Союза.

Путин предложил Трампу взять себе сто миллиардов и пустить их в совместный бизнес,

– отметил Рыбачук.

Рыбачук объясняет, что активность Украины и ее способность быстро развивать военные технологии усилили внимание европейских партнеров. ЕС все больше опирается на позицию Киева в вопросах безопасности, и это меняет подход союзников к войне. Такая роль Украины не устраивает Трампа, который ожидает большей уступчивости от европейских лидеров.

Украина демонстрирует удивительную способность противостоять России, и такая страна безусловно является для Трампа огромным раздражителем,

– подчеркнул Рыбачук.

Укрепление сотрудничества между Киевом и европейскими столицами усложняет для Трампа попытки влиять на союзников. Ему приходится считаться с позицией Украины, которая стала важным элементом региональной безопасности. Именно это и вызывает его раздражение.

Что известно о последних заявлениях Дональда Трампа относительно Украины?