У США шириться обговорення нових заяв Дональда Трампа після його коментарів про Крим та допомогу Україні. У медіа дедалі більше говорять про те, як подібні висловлювання впливають на його репутацію та серйозність його намірів.

Про зміну настроїв навколо Трампа в ефірі 24 Каналу розповів Олег Рибачук, голова організації "Центр спільних дій", який звернув увагу на те, що подібна поведінка все частіше викликає подив серед американців. Він зазначив, що для багатьох виборців ці заяви виглядають принизливими для політика такого рівня, і така оцінка звучить уже регулярно.

Дивіться також "Те, що залишиться від України": Лавров визнав, що Трамп змовився з росіянами

Як США реагують на висловлювання Дональда Трампа?

У США та Європі зростає подив через заяви Дональда Трампа про Крим та допомогу Україні. Його слова привертають увагу через численні фактичні помилки, які повторюються у публічному просторі. Ці оцінки стають помітною тенденцією у медіа.

Все частіше в американській та європейській пресі замість довгих регалій Трампа просто кажуть "ідіот", і я чую це визначення дуже часто,

– сказав голова організації "Центр спільних дій".

Трамп не реагує на спростування і продовжує використовувати ці тези у публічних виступах. Така манера пояснює, чому його слова дедалі частіше стають об'єктом критики.

Найобразливіше, що такого політика з цими ідіотизмами обрали американські виборці, і ще значна частина продовжує його підтримувати,

– зауважив Рибачук.

Трамп часто повторює неправдиві твердження про допомогу Україні та про економічну ситуацію в США. Така манера стала частиною його політичного стилю. Це дає можливість тим, хто прагне скористатися його слабкостями, просувати свої ідеї.

Кремль намагається впливати на Трампа

Рибачук пояснює, що Кремль намагався впливати на Трампа через пропозиції, пов'язані із замороженими активами. Паралельно Сполучені Штати телефонували європейським країнам і просили їх не використовувати російські кошти для підтримки України. Такі кроки створили напруження у відносинах між союзниками і викликали жорсткішу позицію з боку Європейського Союзу.

Путін запропонував Трампу взяти собі сто мільярдів і пустити їх у спільний бізнес,

– зауважив Рибачук.

Рибачук пояснює, що активність України і її здатність швидко розвивати військові технології посилили увагу європейських партнерів. ЄС дедалі більше спирається на позицію Києва в питаннях безпеки, і це змінює підхід союзників до війни. Така роль України не влаштовує Трампа, який очікує більшої поступливості від європейських лідерів.

Україна демонструє дивовижну спроможність протистояти Росії, і така країна безумовно є для Трампа величезним подразником,

– підкреслив Рибачук.

Зміцнення співпраці між Києвом і європейськими столицями ускладнює для Трампа спроби впливати на союзників. Йому доводиться рахуватися з позицією України, яка стала важливим елементом регіональної безпеки. Саме це й викликає його роздратування.

Що відомо про останні заяви Дональда Трампа щодо України?