На Закарпатье загорелся монастырь УПЦ МП рядом с национальным памятником

На Закарпатье 10 декабря вспыхнул корпус Свято-Покровского мужского монастыря. Известно, что он принадлежит Украинской православной церкви московского патриархата.

Рядом расположен национальный памятник архитектуры. О пожаре сообщил митрополит Мукачевский и Ужгородский УПЦ МП Феодор, передает 24 Канал.

Что известно о пожаре в монастыре МП?

В селе Кострино 10 декабря загорелся корпус Свято-Покровского мужского монастыря УПЦ МП. Рядом с ним расположена 300-летняя бойковская деревянная церковь. Из-за того что помещение деревянное, пожар быстро распространялся.

Как уточнила пресс-секретарь ГСЧС Закарпатья Наталья Батыр Укринформу, загорелась не сама церковь Покрова Пресвятой Богородицы, а здание рядом, где проживали монахи. Площадь пожара в начале составляла около 150 квадратных метров.

Впрочем, спасатели, работающие на месте, отмечают, что угрозы переброски на деревянную церковь нет,

– отметила Батыр.

Журналист Виталий Глагола добавил, к ликвидации возгорания привлекли четыре единицы техники. По состоянию на 20:59, по данным ГСЧС, пожар на площади 170 квадратных метров удалось локализовать. Ликвидация продолжается.

