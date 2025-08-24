В России заявили о якобы "пожаре" на Курской АЭС: как отреагировали в МАГАТЭ
- В ночь на 24 августа беспилотник, сбитый вблизи Курской АЭС, якобы вызвал возгорание трансформатора.
- Россия обвинила в атаке Украину; радиационный фон на объекте в норме, пожар ликвидировали.
- МАГАТЭ не имеет подтверждения инцидента, однако подчеркивает важность защиты ядерных объектов.
Ночью воскресенья, 24 августа, страну-агрессора в очередной раз атаковали неизвестные беспилотники. Один из них российская ПВО якобы сбила вблизи Курской атомной электростанции.
Началось возгорание, а в атаке уже обвинили Украину. Об этом говорится в заявлении "Росатома", передает 24 Канал. На инцидент отреагировали в МАГАТЭ.
Что известно о пожаре на Курской АЭС?
Инцидент произошел в 00:26 по московскому времени вблизи Курской АЭС. Сбитый беспилотник якобы сдетонировал при падении, в результате чего был поврежден трансформатор собственных нужд.
Пожарные потушили локальное возгорание, обошлось без пострадавших. Однако блок N3 был разгружен на 50%.
Обратите внимание! По данным "Росатома", радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не менялся и соответствует обычным значениям.
Сейчас на объекте работает третий энергоблок, первый и второй – в режиме работы без генерации, а четвертый – в плановом ремонте.
Хотя МАГАТЭ не имеет независимого подтверждения этих сообщений, генеральный директор Рафаэль Гросси отмечает, что "каждый ядерный объект должен быть защищен в любое время",
– отреагировали в агентстве.
Как дроны атаковали Россию ночью 24 августа?
- В министерстве обороны России заявили, что средства ПВО якобы уничтожили 95 беспилотников над 13 регионами и оккупированным Крымом.
- В аэропортах Нижнего Новгорода, Тамбова, Самары, Нижнекамска, Ижевска, Ульяновска, Кирова, Казани и Пензы вводили ограничения на прием и отправку самолетов.
- В Ленинградской области из-за атаки беспилотников возникло возгорание терминала "Новатэк" в крупнейшем морском порту России на Балтике – Усть-Луге.