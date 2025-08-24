Уночі неділі, 24 серпня, країну-агресорку вкотре атакували невідомі безпілотники. Один із них російська ППО нібито збила поблизу Курської атомної електростанції.

Розпочалося загоряння, а в атаці вже звинуватили Україну. Про це йдеться в заяві "Росатома", передає 24 Канал. На інцидент відреагували в МАГАТЕ.

Що відомо про пожежу на Курській АЕС?

Інцидент стався о 00:26 за московським часом поблизу Курської АЕС. Збитий безпілотник нібито здетонував при падінні, унаслідок чого було пошкоджено трансформатор власних потреб.

Пожежники загасили локальне загоряння, обійшлося без постраждалих. Однак блок N3 був розвантажений на 50%.

Зверніть увагу! За даними "Росатома", радіаційний фон на промисловому майданчику Курської АЕС і прилеглої території не змінювався та відповідає звичайним значенням.

Наразі на об'єкті працює третій енергоблок, перший і другий – у режимі роботи без генерації, а четвертий – у плановому ремонті.

Хоча МАГАТЕ не має незалежного підтвердження цих повідомлень, генеральний директор Рафаель Гроссі наголошує, що "кожен ядерний об'єкт повинен бути захищений у будь-який час",

– відреагували в агентстві.

Як дрони атакували Росію вночі 24 серпня?