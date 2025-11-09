"Что-то взорвалось у нас": в Таганроге россияне жалуются на проблемы со светом и связью

Над Таганрогом 9 ноября поднимается дым. После возгорания местные начали жаловаться на перебои электроэнергии и связи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Exilenova+.

Что за пожар произошел в Таганроге?

Утром 9 ноября по сети распространяются кадры пожара в Таганроге. На фото видно, как дым поднимается к небу.

Местные жители сообщили о проблемах со связью, светом и водой. Некоторые заявляют, что такие перебои есть по всему городу, но их не предупредили об этом.

Паблики предполагают, что возможно возгорание произошло на трансформаторе на "Электрической подстанции 110/35/6 киловольт "Т-25".

Российское пропагандистское СМИ ТАСС сообщает, что в городе ввели аварийное отключение высоковольтной линии, из-за чего несколько районов обесточены.

