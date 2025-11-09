"Щось вибухнуло в нас": у Таганрозі росіяни бідкаються на проблеми зі світлом і зв'язком

Над Таганрогом 9 листопада здіймається дим. Після займання місцеві почали жалітися на перебої електроенергії та зв'язку.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Exilenova+.

Що за пожежа сталась у Таганрозі?

Вранці 9 листопада мережею ширяться кадри пожежі у Таганрозі. На фото видно, як дим здіймається до неба.

Місцеві жителі повідомили про проблеми зі зв'язком, світлом та водою. Деякі заявляють, що такі перебої є по всьому місті, але їх не попередили про це.

Пожежа у Таганрозі / Фото з телеграму Exilenova+

Пабліки припускають, що можливо займання сталось на трансформаторі на "Електричній підстанції 110/35/6 кіловольт "Т-25".

Дим після вибуху в Таганрозі: дивіться відео

Російське пропагандистське ЗМІ ТАСС повідомляє, що в місті ввели аварійне відключення високовольтної лінії, через що кілька районів знеструмлені.

