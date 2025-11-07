В Буковеле горит отель: эвакуированы 70 человек

В Буковеле произошел довольно масштабный пожар. Вероятно, горит отель Premium Club SPA.

Причины возгорания неизвестны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы и ГСЧС.

Смотрите также Чугуев массированно атаковали дронами: масштабные пожары до сих пор тушат

Что известно о пожаре в Буковеле?

В Буковеле горит один из местных отелей. Местные телеграмм-каналы указывают, что это отель Premium Club SPA. Очевидцы публикуют видео.

В ГСЧС сообщили, что вспыхнула кровля здания около 15:00. Эвакуировали 70 человек, пострадавших нет. На месте работают пожарные.

В Буковеле горит отель: смотрите видео

Горит отель Premium Club SPA: смотрите видео

Пожар в Буковеле: смотрите видео

Отель Premium Club SPA горит в Буковеле: смотрите видео

В Ивано-Франковске взорвалась зарядная станция