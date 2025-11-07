У Буковелі горить готель: евакуйовано 70 людей

У Буковелі сталася доволі масштабна пожежа. Ймовірно, горить готель Premium Club SPA.

Причини займання невідомі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали і ДСНС.

Що відомо про пожежу у Буковелі?

У Буковелі горить один з місцевих готелів. Місцеві телеграм-канали вказують, що це готель Premium Club SPA. Очевидці публікують відео.

У ДСНС повідомили, що спалахнула покрівля будівлі близько 15:00. Евакуювали 70 людей, постраждалих немає. На місці працюють вогнеборці.

