У Буковелі горить готель: евакуйовано 70 людей
- У Буковелі сталася пожежа в готелі Premium Club SPA, евакуйовано 70 людей без постраждалих.
- Покрівля будівлі загорілася близько 15:00, причини пожежі наразі невідомі, на місці працюють вогнеборці.
У Буковелі сталася доволі масштабна пожежа. Ймовірно, горить готель Premium Club SPA.
Причини займання невідомі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали і ДСНС.
Дивіться також Чугуїв масовано атакували дронами: масштабні пожежі досі гасять
Що відомо про пожежу у Буковелі?
У Буковелі горить один з місцевих готелів. Місцеві телеграм-канали вказують, що це готель Premium Club SPA. Очевидці публікують відео.
У ДСНС повідомили, що спалахнула покрівля будівлі близько 15:00. Евакуювали 70 людей, постраждалих немає. На місці працюють вогнеборці.
У Буковелі горить готель: дивіться відео
Горить готель Premium Club SPA: дивіться відео
Пожежа у Буковелі: дивіться відео
Готель Premium Club SPA горить у Буковелі: дивіться відео
В Івано-Франківську вибухнула зарядна станція
В Івано-Франківську в офісному приміщенні вибухнула зарядна станція, внаслідок чого двоє людей травмовано, а 40 евакуйовано.
Пожежу, що охопила 20 квадратних метрів приміщення, загасили 25 рятувальників та 6 спеціальних автомобілів. Причина та обставини цієї події з'ясовуються фахівцями.