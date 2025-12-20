В Киеве на улице Ахматовой произошел масштабный пожар: вероятно, вспыхнуло кафе

Посреди дня 20 декабря в столице, на улице Анны Ахматовой, вспыхнул пожар. В социальных сетях распространяют видеозаписи с места происшествия, на которых видно, как пламя и черный дым почти полностью охватили здание.

Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

Что известно о пожаре?

Жители района сообщают, что непосредственно перед возгоранием раздавался громкий взрыв.

Пожар на улице Ахматовой в Киеве: смотрите видео

Как сообщил спикер ГСЧС Киева Павел Петров в комментарии для 24 Канала, огонь вспыхнул в Дарницком районе в отдельно стоящем одноэтажном здании. Пожар произошел в заведении общественного питания.

Площадь возгорания составляет примерно 150 квадратных метров, по состоянию на 13:30 пожар уже удалось локализовать.

Смотрите видео пожара в Дарницком районе Киева

К счастью, обошлось без пострадавших. Причины возникновения пожара будут выяснять правоохранители после окончания работ по ликвидации последствий, добавили в ГСЧС.



В столице поднимается дым в результате пожара / Фото из сети

