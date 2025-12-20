Укр Рус
20 грудня, 13:31
Оновлено - 13:47, 20 грудня

У Києві на вулиці Ахматової сталась масштабна пожежа: ймовірно, спалахнуло кафе

Тетяна Бабич
Основні тези
  • У Дарницькому районі столиці сталась пожежа в закладі громадського харчування.
  • Перед займанням пролунав вибух.

Посеред дня 20 грудня у столиці, на вулиці Анни Ахматової, спалахнула пожежа. У соціальних мережах поширюють відеозаписи з місця події, на яких видно, як полум'я та чорний дим майже повністю охопили споруду.

Подробиці розповідає 24 Канал з посиланням на соцмережі.

Що відомо про пожежу?

Жителі району повідомляють, що безпосередньо перед займанням лунав гучний вибух. 

Пожежа на вулиці Ахматової у Києві: дивіться відео 

Як повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров у коментарі для 24 Каналу, вогонь спалахнув у Дарницькому районі в окремо стоячій одноповерховій будівлі. Пожежа сталася в закладі громадського харчування.

Площа займання становить приблизно 150 квадратних метрів, станом на 13:30 пожежу вже вдалося локалізувати. 

Дивіться відео пожежі в Дарницькому районі столиці

На щастя, обійшлося без постраждалих. Причини виникнення пожежі будуть з'ясовувати правоохоронці після закінчення робіт з ліквідації наслідків, додали в ДСНС.


У столиці підіймається дим внаслідок пожежі / Фото з мережі

