После удара по объекту в Сумах зафиксировали превышение диоксида азота в воздухе
- 13 ноября в Сумах после атаки дронами на промышленный объект зафиксировано превышение диоксида азота в воздухе.
- Горожанам рекомендуют закрыть окна, пить больше воды и ограничить пребывание на улице уязвимых групп населения.
В четверг, 13 ноября, российские военные атаковали дроном территорию одного из предприятий в промышленном районе Сум. На месте прилета начался пожар, в воздухе зафиксировано превышение диоксида азота.
Угрозы для здоровья людей нет, но специалисты призывают соблюдать ряд советов. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.
Что известно о загрязнении воздуха в Сумах?
По предварительным измерениям, после удара по промышленному объекту в Сумах зафиксировано превышение диоксида азота в 1,6 раза.
В Сумском областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава отметили, что дым уже развеялся, а загрязнение не представляет значительного вреда для населения.
Последствия российской атаки в Сумах 13 ноября / Фото ГВА
Ранее специалисты советовали горожанам:
- закрыть окна и пить больше воды;
- ограничить пребывание на улице детей, пожилых людей, больных с хроническими заболеваниями легких;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
Что известно о российской атаке 13 ноября?
- По словам исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Артема Кобзаря, это был прилет БПЛА типа "Ланцет".
- После обеда горожане наблюдали в небе густой столб дыма – на производственном участке одного из предприятий загорелись материалы.
- По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На месте работали экстренные службы.