Два разных Трампа: политолог объяснил главную стратегию переговоров президента США
- Дональд Трамп меняет свою позицию перед переговорами, чтобы давить на оппонентов.
- Политолог Александр Краев отмечает, что это классическая стратегия Трампа для подготовки к переговорам.
Дональд Трамп постоянно меняет свою позицию по тем или иным важным вопросам. Это одна из основных стратегий президента США в подготовке к переговорам.
Она заключается в том, что накануне переговоров Трамп начинает давить на своих оппонентов, а впоследствии может изменить риторику. Это 24 Каналу отметил политолог, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.
Ключевая стратегия Трампа
Александр Краев отметил, что ранее Трамп отказался вмешиваться в вопрос украинских территорий, потому что это дело Украины. А перед встречей с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами он заявлял, что их действия неправильные. Американский лидер всегда готовится к переговорам таким образом. То есть начинает запугивать.
Это одна из классических стратегий Трампа по подготовке к переговорам. Ровно перед началом переговоров он начинает наседать на своих оппонентов, давить на них,
– объяснил он.
Последние заявления Трампа по Украине
Лидер США Дональд Трамп высказался о возможной встрече президентов Украины и России. По его словам, Зеленский и Путин должны сначала провести двустороннюю встречу без него.
Американский президент дал совет украинскому. Трамп выразил надежду, что "с Путиным все получится". Он добавил, что если – нет, то ситуация будет сложной. По его мнению, "Зеленский должен проявить гибкость".
Дональд Трамп заявил, что "Украина может получить много территорий" после обмена. По его словам, Украина вернет себе спокойную жизнь.