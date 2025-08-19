Два різні Трампи: політолог пояснив головну стратегію перемовин президента США
- Дональд Трамп змінює свою позицію перед переговорами, щоб тиснути на опонентів.
- Політолог Олександр Краєв зазначає, що це класична стратегія Трампа для підготовки до перемовин.
Дональд Трамп постійно змінює свою позицію щодо тих чи інших важливих питань. Це одна з основних стратегій президента США у підготовці до переговорів.
Вона полягає у тому, що напередодні перемовин Трамп починає тиснути на своїх опонентів, а згодом може змінити риторику. Це 24 Каналу зауважив політолог, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.
Ключова стратегія Трампа
Олександр Краєв зазначив, що раніше Трамп відмовився втручатися у питання українських територій, бо це справа України. А перед зустріччю з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами він заявляв, що їхні дії неправильні. Американський лідер завжди готується до переговорів у такий спосіб. Тобто починає залякувати.
Це одна з класичних стратегій Трампа щодо підготовки до переговорів. Рівно перед початком перемовин він починає напосідати на своїх опонентів, тиснути на них,
– пояснив він.
Останні заяви Трампа щодо України
Лідер США Дональд Трамп висловився про можливу зустріч президентів України та Росії. За його словами, Зеленський і Путін мають спочатку провести двосторонню зустріч без нього.
Американський президент дав пораду українському. Трамп висловив надію, що "із Путіним все вийде". Він додав, що якщо – ні, то ситуація буде складною. На його думку, "Зеленський має проявити гнучкість".
Дональд Трамп заявив, що "Україна може отримати багато територій" після обміну. За його словами, Україна поверне собі спокійне життя.