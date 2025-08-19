Укр Рус
19 серпня, 22:17
Два різні Трампи: політолог пояснив головну стратегію перемовин президента США

Олександра Садова
Основні тези
  • Дональд Трамп змінює свою позицію перед переговорами, щоб тиснути на опонентів.
  • Політолог Олександр Краєв зазначає, що це класична стратегія Трампа для підготовки до перемовин.

Дональд Трамп постійно змінює свою позицію щодо тих чи інших важливих питань. Це одна з основних стратегій президента США у підготовці до переговорів.

Вона полягає у тому, що напередодні перемовин Трамп починає тиснути на своїх опонентів, а згодом може змінити риторику. Це 24 Каналу зауважив політолог, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

Ключова стратегія Трампа

Олександр Краєв зазначив, що раніше Трамп відмовився втручатися у питання українських територій, бо це справа України. А перед зустріччю з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами він заявляв, що їхні дії неправильні. Американський лідер завжди готується до переговорів у такий спосіб. Тобто починає залякувати. 

Це одна з класичних стратегій Трампа щодо підготовки до переговорів. Рівно перед початком перемовин він починає напосідати на своїх опонентів, тиснути на них, 
– пояснив він.

