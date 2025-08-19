Вона полягає у тому, що напередодні перемовин Трамп починає тиснути на своїх опонентів, а згодом може змінити риторику. Це 24 Каналу зауважив політолог, експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

Читайте також Трамп шокував усіх: як Зеленський і Європа переграли Путіна та чому в Росії істерика

Ключова стратегія Трампа

Олександр Краєв зазначив, що раніше Трамп відмовився втручатися у питання українських територій, бо це справа України. А перед зустріччю з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами він заявляв, що їхні дії неправильні. Американський лідер завжди готується до переговорів у такий спосіб. Тобто починає залякувати.

Це одна з класичних стратегій Трампа щодо підготовки до переговорів. Рівно перед початком перемовин він починає напосідати на своїх опонентів, тиснути на них,

– пояснив він.

Останні заяви Трампа щодо України