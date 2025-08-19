Она заключается в том, что накануне переговоров Трамп начинает давить на своих оппонентов, а впоследствии может изменить риторику. Это 24 Каналу отметил политолог, эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

Ключевая стратегия Трампа

Александр Краев отметил, что ранее Трамп отказался вмешиваться в вопрос украинских территорий, потому что это дело Украины. А перед встречей с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами он заявлял, что их действия неправильные. Американский лидер всегда готовится к переговорам таким образом. То есть начинает запугивать.

Это одна из классических стратегий Трампа по подготовке к переговорам. Ровно перед началом переговоров он начинает наседать на своих оппонентов, давить на них,

– объяснил он.

Последние заявления Трампа по Украине