Правительство работает над сокращением продолжительности отключений света для потребителей, – Свириденко

Несмотря на сложную ситуацию в энергетике, правительство ищет решение, как сократить продолжительность отключений. Это следует из заявления премьер-министра Юлии Свириденко.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Юлию Свириденко.

Когда станет меньше отключений?

Кабинет министров размышляет над тем, как уменьшить продолжительность отключений, чтобы света для украинцев было больше. Впрочем, как можно понять, речь идет об обычных потребителях, не о промышленности.

По всей стране по состоянию на сейчас работают три очереди графиков почасовых отключений. Работаем над сокращением их продолжительности. Готовим ряд решений правительства, чтобы перераспределить потребление и направить электроэнергию для бытовых потребителей,

– написала премьер в 11:15.

Она провела координационное совещание с участием вице-премьера Алексея Кулебы, исполняющего министра энергетики Артема Некрасова, заместителя руководителя Офиса президента Украины Виктора Микиты и председателя Укрэнерго Виталия Зайченко.

Во время заседания были доклады о состоянии ремонта поврежденных объектов после недавнего обстрела со стороны россиян. Чиновники скоординировали дальнейшие шаги для восстановления энергосистемы.

Какова ситуация в энергетике сейчас?

На утро 9 декабря в нескольких регионах вводили аварийные отключения. Речь прежде всего о Сумской и Полтавской, а также Харьковской области. Причина – последствия предыдущих массированных ракетно-дронных атак.

В Укрэнерго рассказали, что потребление электроэнергии растет. Поэтому просят максимально ограничить пользование мощными электроприборами. Энергоемкие процессы следует перенести на ночные часы – после 23:00.

В течение дня действуют почасовые отключения объемом от 1,5 до 4 очередей и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Из-за массированных атак на энергетическую инфраструктуру ночью на утро обесточены потребители в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях.

К слову, на Запорожье обесточивание из-за ударов по Днепропетровской области.

Обратите внимание! В Минэнерго собрали на одной странице все ссылки на актуальные графики отключений и контакты колл-центров всех операторов системы распределения (облэнерго).

В Киеве изменят график работы фонарей ночью

Как стало известно порталу "КиевВласть", распоряжение КГГА от 3 декабря вводит изменения в работе уличного освещения. Ночью оно будет минимальным.

Новый график использования мощности предусматривает три фазы:

с 23:00 до 06:00 – режим мощности 20% (глубокая ночная экономия);

с 06:00 до 07:00 – режим мощности 50% (предутреннее время);

с 07:00 до времени выключения (определенный сезонным графиком) - 30%.

Для светильников, которые не имеют функции диммирования (регулирования мощности), с 00:00 до 06:00 будет осуществляться переход в дежурный режим путем ежесуточного 50% отключения источников искусственного наружного освещения.