Уряд працює над скороченням тривалості відключень світла для споживачів, – Свириденко

Попри складну ситуацію в енергетиці, уряд шукає рішення, як скоротити тривалість відключень. Це випливає із заяви прем'єрки Юлії Свириденко.

Коли стане менше відключень?

Кабінет міністрів міркує над тим, як зменшити тривалість відключень, щоб світла для українців було більше. Втім, як можна зрозуміти, ідеться про звичайних споживачів, не про промисловість.

По всій країні станом на зараз працюють три черги графіків погодинних відключень. Працюємо над скороченням їхньої тривалості. Готуємо низку рішень уряду, щоб перерозподілити споживання і спрямувати електроенергію для побутових споживачів,

– написала прем'єрка об 11:15.

Вона провела координаційну нараду за участі віцепрем'єра Олексія Кулеби, виконувача міністра енергетики Артема Некрасова, заступника керівника Офісу президента України Віктора Микити та голови Укренерго Віталія Зайченка.

Під час засідання були доповіді про стан ремонту пошкоджених об'єктів після нещодавнього обстрілу з боку росіян. Посадовці скоординували подальші кроки для відновлення енергосистеми.

Яка ситуація в енергетиці зараз?

На ранок 9 грудня в кількох регіонах запроваджували аварійні відключення. Мова передусім про Сумщину та Полтавщину, а також Харківщину. Причина – наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак.

В Укренерго розповіли, що споживання електроенергії зростає. А тому просять максимально обмежити користування потужними електроприладами. Енергоємні процеси варто перенести на нічні години – після 23:00.

Протягом дня діють погодинні відключення обсягом від 1,5 до 4 черг і графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Через масовані атаки на енергетичну інфраструктуру вночі на ранок є знеструмлені споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях.

До слова, на Запоріжжі знеструмлення через удари по Дніпропетровщині.

Зверніть увагу! В Міненерго зібрали на одній сторінці всі посилання на актуальні графіки відключень та контакти кол-центрів усіх операторів системи розподілу (обленерго).

У Києві змінять графік роботи ліхтарів уночі

Як стало відомо порталу "КиївВлада", розпорядження КМДА від 3 грудня запроваджує зміни в роботі вуличного освітлення. Уночі воно буде мінімальним.

Новий графік використання потужності передбачає три фази:

з 23:00 до 06:00 – режим потужності 20% (глибока нічна економія);

з 06:00 до 07:00 – режим потужності 50% (передранковий час);

з 07:00 до часу вимкнення (визначений сезонним графіком) — 30%.

Для світильників, які не мають функції диміювання (регулювання потужності), з 00:00 до 06:00 буде здійснюватися перехід у черговий режим шляхом щодобового 50% відключення джерел штучного зовнішнього освітлення.