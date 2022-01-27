Предупредил драку и стал "стукачом": нардеп рассказала подробности об Артеме Рябчука

Солдат срочной службы Артем Рябчук, который 27 января открыл огонь по своим собратьям, оказывается, имел проблемы в коллективе. Они начались после того, как парень предупредил драку между солдатами.

Однако, вместо того, чтобы принять меры, руководство сочло его "стукачом" и начало над ним издеваться. Об этом заявила нардеп Юлия Яцик.

Важно Артем Рябчук расстрелял нацгвардейцев на "Южмаше": все, что известно о трагедии

Стрелок не жалеет о содеянном

Нардеп написала, что парень специально ждал 2 месяца, чтобы получить автомат и отомстить. Все из-за буллинга в коллективе, который начался после инцидента.

2 месяца назад он предупредил драку между солдатами. Сообщил руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачом" и начали над ним издеваться,

– рассказала Юлия Яцик.

По ее словам, парень не жалеет о содеянном.

"Конечно, это не оправдывает поведение нацгвардейца. Однако, непринятие руководством никаких мер реагирования на это событие может быть основанием для привлечения к ответственности и других служебных лиц", – подчеркнула народная избранница.

Она также выразила соболезнования родным погибших в результате этого страшного инцидента. И подчеркнула, что это – настоящий шок для всей страны.

Трагедия на "Южмаше": главное

Примерно в 3:40 утра, 27 января, на территории Южного машиностроительного завода в Днепре произошла трагедия. Там вооруженный нацгвардеец расстрелял своих собратьев.

Он открыл огонь во время выдачи оружия. Из автомата Калашникова нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих НГУ и скрылся с места трагедии.

Стрелок с автоматическим оружием сбежал с места преступления. В Днепре ввели план "Сирена". Через несколько часов его удалось задержать в Подгородном, Днепропетровской области.

Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство относительно служебной халатности руководства Национальной гвардии.

Нацгвардеец расстрелял людей в Днепре: смотрите видео

Глава МВД Украины Денис Монастырский подчеркнул, что комиссия исследует психическое состояние Рябчука на момент выдачи допуска к оружию. Министр отметил, что выводы, в частности кадровые, сделают.

Полный текст публикации Юлии Яцик:

Ужасная трагедия в Днепре... Солдат срочной службы расстрелял собратьев. Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения, во время выдачи оружия, по неизвестным причинам расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих Нацгвардии, после чего с оружием скрылся.

В результате 5 погибших и 5 раненых, среди них женщина-военнослужащая. Выражаю соболезнования родным погибших в результате этого страшного инцидента. Это настоящий шок для всей страны. Он уже задержан и обязательно будет наказан.

Предварительная информация по нацгвардейцу. Два месяца назад он предупредил драку между солдатами. Сообщил руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачом" и начали над ним издеваться. Он специально ждал 2 месяца, чтобы получить автомат и отомстить. О содеянном не жалеет. Конечно, это не оправдывает поведение нацгвардейца. Однако, непринятие руководством никаких мер реагирования на это событие может быть основанием для привлечения к ответственности и других служебных лиц.