Предупредил драку и стал "стукачом": нардеп рассказала подробности об Артеме Рябчука
Источник:фейсбук Юлии Яцик
Солдат срочной службы Артем Рябчук, который 27 января открыл огонь по своим собратьям, оказывается, имел проблемы в коллективе. Они начались после того, как парень предупредил драку между солдатами.
Однако, вместо того, чтобы принять меры, руководство сочло его "стукачом" и начало над ним издеваться. Об этом заявила нардеп Юлия Яцик.
Важно Артем Рябчук расстрелял нацгвардейцев на "Южмаше": все, что известно о трагедии
Стрелок не жалеет о содеянном
Нардеп написала, что парень специально ждал 2 месяца, чтобы получить автомат и отомстить. Все из-за буллинга в коллективе, который начался после инцидента.
2 месяца назад он предупредил драку между солдатами. Сообщил руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачом" и начали над ним издеваться,
– рассказала Юлия Яцик.
По ее словам, парень не жалеет о содеянном.
"Конечно, это не оправдывает поведение нацгвардейца. Однако, непринятие руководством никаких мер реагирования на это событие может быть основанием для привлечения к ответственности и других служебных лиц", – подчеркнула народная избранница.
Она также выразила соболезнования родным погибших в результате этого страшного инцидента. И подчеркнула, что это – настоящий шок для всей страны.Обратите внимание! Глава МВД Украины Денис Монастырский подчеркнул, что комиссия исследует психическое состояние Рябчука на момент выдачи допуска к оружию. Министр отметил, что выводы, в частности кадровые, сделают.
Трагедия на "Южмаше": главное
- Примерно в 3:40 утра, 27 января, на территории Южного машиностроительного завода в Днепре произошла трагедия. Там вооруженный нацгвардеец расстрелял своих собратьев.
- Он открыл огонь во время выдачи оружия. Из автомата Калашникова нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих НГУ и скрылся с места трагедии.
- Стрелок с автоматическим оружием сбежал с места преступления. В Днепре ввели план "Сирена". Через несколько часов его удалось задержать в Подгородном, Днепропетровской области.
- Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство относительно служебной халатности руководства Национальной гвардии.
Нацгвардеец расстрелял людей в Днепре: смотрите видео
Полный текст публикации Юлии Яцик:
Ужасная трагедия в Днепре... Солдат срочной службы расстрелял собратьев. Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения, во время выдачи оружия, по неизвестным причинам расстрелял из автомата Калашникова караул военнослужащих Нацгвардии, после чего с оружием скрылся.
В результате 5 погибших и 5 раненых, среди них женщина-военнослужащая. Выражаю соболезнования родным погибших в результате этого страшного инцидента. Это настоящий шок для всей страны. Он уже задержан и обязательно будет наказан.
Предварительная информация по нацгвардейцу. Два месяца назад он предупредил драку между солдатами. Сообщил руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его "стукачом" и начали над ним издеваться. Он специально ждал 2 месяца, чтобы получить автомат и отомстить. О содеянном не жалеет. Конечно, это не оправдывает поведение нацгвардейца. Однако, непринятие руководством никаких мер реагирования на это событие может быть основанием для привлечения к ответственности и других служебных лиц.