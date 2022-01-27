Попередив бійку і став "стукачем": нардепка розповіла подробиці про Артема Рябчука

Солдат строкової служби Артем Рябчук, який 27 січня відкрив вогонь по своїм побратимам, виявляється мав проблеми у колективі. Вони почалися після того, як хлопець попередив бійку між солдатами.

Однак замість того, щоб вжити заходів, керівництво визнало його "стукачем" та почало з нього знущатися. Про це заявила нардепка Юлія Яцик.

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Стрілок не шкодує про вчинене

Нардепка написала, що хлопець спеціально чекав 2 місяці, щоб отримати автомат та помститись. Все через булінг у колективі, який почався після інциденту.

2 місяці тому він попередив бійку між солдатами. Повідомив керівництву. Останні не вжили жодних заходів, визнали його "стукачем" та почали з нього знущатися,

– розповіла Юлія Яцик.

За її словами, хлопець не шкодує про вчинене.

"Звичайно, це не виправдовує поведінку нацгвардійця. Однак, невжиття керівництвом жодних заходів реагування на цю подію може бути підставою для притягнення до відповідальності і інших службових осіб",

– підкреслила народна обраниця.

Вона також висловила співчуття рідним загиблих внаслідок цього страшного інциденту. І наголосила, що це – справжній шок для всієї країни.

Трагедія на "Південмаші": головне

Приблизно о 3:40 ранку, 27 січня, на території Південного машинобудівного заводу у Дніпрі сталася трагедія. Там озброєний нацгвардієць розстріляв своїх побратимів.

Він відкрив вогонь під час видачі зброї. З автомата Калашникова нацгвардієць розстріляв караул військовослужбовців НГУ та втік з місця трагедії.

Стрілець з автоматичною зброєю втік з місця злочину. У Дніпрі ввели план "Сирена". За декілька годин його вдалося затримати у Підгородному, що у Дніпропетровській області.

Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії.

Нацгвардієць розстріляв людей у Дніпрі: дивіться відео

Глава МВС України Денис Монастирський наголосив, що комісія дослідить психічний стан Рябчука на момент видачі допуску до зброї. Міністр зазначив: що висновки, зокрема, кадрові, зроблять.

Повний текст публікації Юлії Яцик:

Жахлива трагедія у Дніпрі… Солдат строкової служби розстріляв побратимів. Рябчук Артемій Юрійович, 2001 року народження, під час видачі зброї, з невідомих причин розстріляв з автомата Калашникова караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік.

В результаті 5 загиблих та 5 поранених, серед них жінка-військовослужбовець. Висловлюю співчуття рідним загиблих внаслідок цього страшного інциденту. Це справжній шок для всієї країни. Він вже затриманий та обов'язково буде покараний.

Попередня інформація по нацгвардійцю. Два місяці тому він попередив бійку між солдатами. Повідомив керівництву. Останні не вжили жодних заходів, визнали його "стукачем" та почали з нього знущатися. Він спеціально чекав 2 місяці, щоб отримати автомат та помститись. Про вчинене не шкодує. Звичайно, це не виправдовує поведінку нацгвардійця. Однак, невжиття керівництвом жодних заходів реагування на цю подію може бути підставою для притягнення до відповідальності і інших службових осіб