Кремль настроен искоренить все украинское с оккупированных территорий. Для этого враг пытается сделать из тамошней молодежи патриотов России.

В очередном отчете минобороны Британии говорится о том, что российские власти продолжают принудительно "перевоспитывать" украинскую молодежь на ВОТ, передает 24 Канал.

Как россияне "убивают" украинцев в молодежи на ВОТ?

Так, на оккупированных территориях Украины активно действуют молодежная организация минобороны России "Юнармия" и кремлевское движение "Движение первых". Они обучают украинских детей военному делу и настраивают против Украины.

Российские образовательные органы таким образом стремятся противодействовать так называемому "экстремизму" – понятию, которое в стране-агрессоре имеет широкую трактовку.

В пособии Минобразования России за 2022 год под названием "Предупреждение конфликтов, проявлений экстремизма и терроризма в поликультурной образовательной среде" выражение "Слава Украине" расценивается как признак экстремизма.

Также с 2022 года россияне в рамках программы "Университетские смены" регулярно вывозят детей из оккупированных регионов Украины в российские вузы. Там у них пытаются сформировать антиукраинское мировоззрение и убедить, что война России против Украины оправдана.

С 2022 года около 50 000 украинских детей участвовали в этих "изменениях" в 116 российских университетах.

Что известно о других преступлениях россиян на ВОТ?