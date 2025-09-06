"Слава Украине" как зло: разведка Британии раскрыла, как Россия "разрушает" украинскую молодежь на ВОТ
- Россия принудительно перевоспитывает украинскую молодежь на оккупированных территориях, навязывая им антиукраинскую пропаганду.
- Молодежь на ВОТ учат тому, что выражение "Слава Украине" – это признак экстремизма.
Кремль настроен искоренить все украинское с оккупированных территорий. Для этого враг пытается сделать из тамошней молодежи патриотов России.
В очередном отчете минобороны Британии говорится о том, что российские власти продолжают принудительно "перевоспитывать" украинскую молодежь на ВОТ, передает 24 Канал.
Смотрите также Там начинается средневековье, – Андрющенко рассказал, как живет Донецк без водоснабжения
Как россияне "убивают" украинцев в молодежи на ВОТ?
Так, на оккупированных территориях Украины активно действуют молодежная организация минобороны России "Юнармия" и кремлевское движение "Движение первых". Они обучают украинских детей военному делу и настраивают против Украины.
Российские образовательные органы таким образом стремятся противодействовать так называемому "экстремизму" – понятию, которое в стране-агрессоре имеет широкую трактовку.
В пособии Минобразования России за 2022 год под названием "Предупреждение конфликтов, проявлений экстремизма и терроризма в поликультурной образовательной среде" выражение "Слава Украине" расценивается как признак экстремизма.
Также с 2022 года россияне в рамках программы "Университетские смены" регулярно вывозят детей из оккупированных регионов Украины в российские вузы. Там у них пытаются сформировать антиукраинское мировоззрение и убедить, что война России против Украины оправдана.
С 2022 года около 50 000 украинских детей участвовали в этих "изменениях" в 116 российских университетах.
Что известно о других преступлениях россиян на ВОТ?
- ГУР Украины опубликовало данные о 7 лицах и 3 организациях, причастных к милитаризации детей на оккупированных территориях. Речь идет о руководителях спортивных клубов, движения "Юнармия" и представителей оккупационной и региональной власти России.
- На оккупированных территориях, таких городах как Донецк, Мариуполь и Бердянск, серьезные проблемы с водоснабжением, воды нет или ее подают по жестким графикам. Оккупационная власть намеренно ограничивает водоснабжение, чтобы всем "жилось одинаково плохо" через политический пиар, несмотря на наличие воды в трубах.
- Россия похитила с оккупированных территорий Украины около 2,5 миллиона тонн пшеницы.