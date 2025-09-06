Укр Рус
6 сентября, 21:17
"Слава Украине" как зло: разведка Британии раскрыла, как Россия "разрушает" украинскую молодежь на ВОТ

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • Россия принудительно перевоспитывает украинскую молодежь на оккупированных территориях, навязывая им антиукраинскую пропаганду.
  • Молодежь на ВОТ учат тому, что выражение "Слава Украине" – это признак экстремизма.

Кремль настроен искоренить все украинское с оккупированных территорий. Для этого враг пытается сделать из тамошней молодежи патриотов России.

В очередном отчете минобороны Британии говорится о том, что российские власти продолжают принудительно "перевоспитывать" украинскую молодежь на ВОТ, передает 24 Канал.

Как россияне "убивают" украинцев в молодежи на ВОТ?

Так, на оккупированных территориях Украины активно действуют молодежная организация минобороны России "Юнармия" и кремлевское движение "Движение первых". Они обучают украинских детей военному делу и настраивают против Украины.

Российские образовательные органы таким образом стремятся противодействовать так называемому "экстремизму" – понятию, которое в стране-агрессоре имеет широкую трактовку.

В пособии Минобразования России за 2022 год под названием "Предупреждение конфликтов, проявлений экстремизма и терроризма в поликультурной образовательной среде" выражение "Слава Украине" расценивается как признак экстремизма.

Также с 2022 года россияне в рамках программы "Университетские смены" регулярно вывозят детей из оккупированных регионов Украины в российские вузы. Там у них пытаются сформировать антиукраинское мировоззрение и убедить, что война России против Украины оправдана.

С 2022 года около 50 000 украинских детей участвовали в этих "изменениях" в 116 российских университетах.

Что известно о других преступлениях россиян на ВОТ?

  • ГУР Украины опубликовало данные о 7 лицах и 3 организациях, причастных к милитаризации детей на оккупированных территориях. Речь идет о руководителях спортивных клубов, движения "Юнармия" и представителей оккупационной и региональной власти России.
  • На оккупированных территориях, таких городах как Донецк, Мариуполь и Бердянск, серьезные проблемы с водоснабжением, воды нет или ее подают по жестким графикам. Оккупационная власть намеренно ограничивает водоснабжение, чтобы всем "жилось одинаково плохо" через политический пиар, несмотря на наличие воды в трубах.
  • Россия похитила с оккупированных территорий Украины около 2,5 миллиона тонн пшеницы.