6 вересня, 21:17
"Слава Україні" як зло: розвідка Британії розкрила, як Росія "руйнує" українську молодь на ТОТ

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Росія примусово перевиховує українську молодь на окупованих територіях, нав'язуючи їм антиукраїнську пропаганду.
  • Молодь на ТОТ вчать тому, що вислів "Слава Україні" – це ознака екстремізму.

Кремль налаштований викорінити усе українське з окупованих територій. Задля цього ворог намагається зробити із тамтешньої молоді патріотів Росії.

У черговому звіті міноборони Британії йдеться про те, що російська влада продовжує примусово "перевиховувати" українську молодь на ТОТ, передає 24 Канал.

Як росіяни "вбивають" українців в молоді на ТОТ?

Так, на окупованих територіях України активно діють молодіжна організація міноборони Росії "Юнармія" та кремлівський рух "Рух перших". Вони навчають українських дітей військової справи і налаштовують проти України. 

Російські освітні органи у такий спосіб прагнуть протидіяти так званому "екстремізму" – поняттю, яке у країні-агресорці має широке трактування.  

У посібнику міносвіти Росії за 2022 рік під назвою "Попередження конфліктів, проявів екстремізму та тероризму в полікультурному освітньому середовищі" вислів "Слава Україні" розцінюється як ознака екстремізму.

Також з 2022 року росіяни у межах програми "Університетські зміни" регулярно вивозять дітей з окупованих регіонів України до російських вишів. Там у них намагаються сформувати антиукраїнський світогляд і переконати, що війна Росії проти України виправдана. 

З 2022 року близько 50 000 українських дітей брали участь у цих "змінах" в 116 російських університетах.

Що відомо про інші злочини росіян на ТОТ?

  • ГУР України опублікувало дані про 7 осіб та 3 організації, причетних до мілітаризації дітей на окупованих територіях. Йдеться про керівників спортивних клубів, руху "Юнармія" та представників окупаційної та регіональної влади Росії.
  • На окупованих територіях, таких містах як Донецьк, Маріуполь та Бердянськ, серйозні проблеми з водопостачанням, води немає або її подають за жорсткими графіками. Окупаційна влада навмисно обмежує водопостачання, щоб усім "жилось однаково погано" через політичний піар, незважаючи на наявність води у трубах.
  • Росія викрала з окупованих територій України близько 2,5 мільйона тонн пшениці.