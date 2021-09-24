Преступник был профессионалом и не один, – в МВД уже знают основные приметы стрелка

В МВД уже имеют воображаемый портрет преступника, стрелявшего в автомобиль Сергея Шефира. Также известно, что он точно был не один".

Установили, что злоумышленник был профессионалом. Об этом рассказал в программе "Свобода слова Савика Шустера" первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

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Преступник был не один, – Енин

Первый заместитель министра внутренних дел рассказал, что они "исследовали несколько тысяч телефонных звонков, соединений, всех тех трубок, которые в момент совершения преступления или непосредственно перед этим за несколько дней" были в соответствующих зонах.

Мы четко понимаем, что преступник был не один. Мы имеем воображаемый портрет – рост, вес и другие следы, которые мы установили во время следственных действий,

– рассказал Енин.

Он пояснил, что следы отдали на соответствующие экспертизы и "это все упростит нам поиск правонарушителя и его сообщников".

В МВД заверили, что действовал профессионал

Евгений Енин поделился первыми оценками экспертов.

Безусловно, мы имели дело с профессионалом,

– сказал Енин.

Первый заместитель главы МВД пояснил, что злоумышленник "в течение 4 секунд выпустил ориентировочно 20 пуль". Из них – 15 попаданий в авто Шефира. Из них 2 пули попали в ногу водителя, который сейчас находится в реанимации. Однако Енин заверил, что его жизни ничего не угрожает.

Чиновник также предоставил фото в подтверждение того, что авто не было бронированным, ведь пуля повредила внутреннюю обшивку авто "фактически не теряя своей кинетической энергии". Он также добавил: "Искренне рад тому, что нам, к счастью, не приходится никому доказывать, что это была якобы инсинуация".

Он пояснил, что сейчас осуществляются достаточно сложные экспертизы и их завершение требует времени.

Коротко обстрел авто Шефира