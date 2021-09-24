Злочинець був професіоналом і не один, – у МВС вже знають основні прикмети стрілка

У МВС вже мають уявний портрет злочинця, який стріляв у автомобіль Сергія Шефіра. Також відомо, що він точно "був не один".

Встановили, що зловмисник був професіоналом. Про це розповів у програмі "Свобода слова Савіка Шустера" перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

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Злочинець був не один, – Єнін

Перший заступник міністра внутрішніх справ розповів, що вони "дослідили декілька тисяч телефонних дзвінків, з'єднань, всіх тих трубок, які в момент вчинення злочину або безпосередньо перед цим за декілька днів" були у відповідних зонах.

Ми чітко розуміємо, що злочинець був не один. Ми маємо уявний портрет – зріст, вагу та інші сліди, які ми встановили під час слідчих дій,

– розповів Єнін.

Він пояснив, що сліди віддали на відповідні експертизи й "це все спростить нам пошук правопорушника та його спільників".

У МВС запевнили, що діяв професіонал

Євген Єнін поділився першими оцінками експертів.

Безумовно, ми мали справу з професіоналом,

– сказав Єнін.

Перший заступник очільника МВС пояснив, що зловмисник "протягом 4 секунд випустив орієнтовно 20 куль". З них – 15 потраплянь у авто Шефіра. З них 2 кулі влучили в ногу водія, який наразі перебуває в реанімації. Проте Єнін запевнив, що його життю нічого не загрожує.

Посадовець також надав фото у підтвердження того, що авто не було броньованим, адже куля пошкодила внутрішню обшивку авто, "фактично не втрачаючи своєї кінетичної енергії". Він також додав: "Щиро радий тим, що нам, на щастя, не доводиться доказувати нікому, що це була нібито інсинуація".

Він пояснив, що наразі здійснюються досить складні експертизи й їх завершення потребує часу.

Коротко обстріл авто Шефіра