Боевики, причастные к убийству журналиста Хашогги, прошли подготовку в США, – СМИ

Четверо граждан Саудовской Аравии, которые причастны к убийству журналиста Джамаля Хашогги, прошли боевую подготовку в США. Это произошло по контракту, утвержденному Государственным департаментом.
Издание со ссылкой на документы и собственные источники пишет, что обучение прошло, когда секретное подразделение, ответственное за убийство Хашогги, начало похищать, задерживать и издеваться над гражданами Саудовской Аравии по приказу наследного принца Мохаммеда бин Салмана.
Ранее Убийство Хашогги одобрил саудовский принц: США рассекретили отчет разведки и ввели санкции
Детали обучения боевиков
Тренировки боевиков проходили в Арканзасе, их проводила охранная компания Tier 1 Group. Журналисты отмечают, что контракт утвердил Госдеп США.
Обучение имело оборонительный характер и предусматривало безопасную стрельбу и противодействие нападению. В него также входила работа по наблюдению и ближнему бою.
Луис Бремер, исполнительный директор компании Cerberus Capital Management, которой принадлежит Tier 1 Group, подтвердил факт тренировок. Однако уточнил, что они "не связаны со следующими ужасными действиями граждан Саудовской Аравии".
Госдеп предоставлял лицензию на военизированную подготовку королевской гвардии Саудовской Аравии с 2014 года, то есть при президентстве Барака Обамы. Его представитель отказался подтвердить факт предоставления лицензии.
Убийство Джамаля Хашогги: что известно
- Джамаль Хашогги – журналист, который критиковал власть Саудовской Аравии, поэтому скрывался за границей.
- В 2018 году он зашел в консульство Аравии в Стамбуле и пропал. Впоследствии стало известно, что его убили и расчленили саудовские спецназовцы.
- Эр-Рияд сперва отрицал все, однако позже под давлением фактов все-таки признал, что Хашогги убили умышленно. В то же время причастность к этому королевской семьи саудиты категорически отрицали.
- В сентябре 2020 года суд вынес приговоры 8 людям – все они были незначительными чиновниками. Международное сообщество восприняло этот приговор довольно сдержанно.
- В конце февраля 2021 года администрация Джо Байдена передала в Конгресс рассекреченный отчет разведки. В нем говорилось, что убийство Хашогги одобрил саудовский принц.