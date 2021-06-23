Бойовики, причетні до вбивства журналіста Хашоггі, пройшли підготовку в США, – ЗМІ

Четверо громадян Саудівської Аравії, причетних до вбивства журналіста Джамаля Хашоггі, пройшли бойову підготовку в США. Це відбулося за контрактом, затвердженим Державним департаментом.

Видання з посиланням на документи та власні джерела пише, що навчання пройшло, коли секретний підрозділ, відповідальний за вбивство Хашоггі, почав викрадати, затримувати та знущатися з громадян Саудівської Аравії за наказом принца Мохаммеда бін Салмана.

Раніше Вбивство Хашоггі погодив саудівський принц: США розсекретили звіт розвідки та ввели санкції

Деталі навчання бойовиків

Тренування бойовиків проходили в Арканзасі, їх проводила охоронна компанія Tier 1 Group. Журналісти наголошують, що контракт затвердив Держдеп США.

Навчання мало оборонний характер та передбачало безпечну стрілянину та протидію нападу. У нього також входила робота зі спостереження та ближнього бою.

Виконавчий директор компанії Cerberus Capital Management Луїс Бремер, якій належить Tier 1 Group, підтвердив факт тренування. Однак уточнив, що воно "не пов'язане з наступними жахливими діями громадян Саудівської Аравії".

Держдеп надавав ліцензію на воєнізовану підготовку королівської гвардії Саудівської Аравії з 2014 року, тобто за президентства Барака Обами. Його представник відмовився підтвердити факт надання ліцензії.

Вбивство Джамаля Хашоггі: що відомо