Киевский апелляционный суд отменил обвинительный приговор Вадиму Мошкину. В 2024 году его, сторожа поликлиники в Деснянском районе Киева, приговорили к 4 годам лишения свободы. Теперь же приговор отменили. Постановление появилось еще в конце мая, но СМИ обратили на него внимание только сейчас.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Судебный репортер".

Контекст Закрытое укрытие и задержание виновных: все, что известно об атаке по Киеву в День защиты детей

Почему Вадиму Мошкину отменили приговор, если тогда погибли люди?

Трагедия произошла в ночь на 1 июня 2023 года. Тогда гражданские не смогли попасть в подвал поликлиники, который служил укрытием, ведь сторож не открыл им дверь. От ракетного удара погибли две женщины и 9-летняя девочка.

Сторона обвинения заявила, что сторож равнодушно отнесся "к возможному наступлению смерти людей от поражающих факторов взрыва ракеты", ведь более 10 минут во время тревоги умышленно не впускал гражданских жителей соседних домов в подвал.

Суд назначил мужчине 4 года лишения свободы, но сам Мошкин обжаловал приговор.

В апелляционном суде он говорил, что не слышал, что стучат в дверь, а когда услышал, то пошел открывать дверь, но произошел взрыв и на него упала входная группа стеклянных дверей, которые он хотел открыть, в результате чего он тоже пострадал. Помещение поликлиники не было оборудовано громкоговорителем, отслеживать ситуацию он должен был самостоятельно в своем телефоне. Приказ №301, которым на сторожей якобы возложена обязанность открывать двери в укрытие, как утверждает Мокшин, на самом деле появился уже после трагедии, а раньше он его не видел и подпись об ознакомлении там свою не ставил. Основной вход в поликлинику был и входом в хранилище. Мошкин и другие сторожа несли материальную ответственность, поэтому двери закрывались на ночь,

– говорится в заметке.

Апелляционный суд ознакомился с показаниями двух свидетелей. Это женщина, которая также сторожит в этой поликлинике и заместитель директора поликлиники по техническим вопросам.

Женщина – вероятно, жена Мошкина – свидетельствовала, что был приказ на содержание ночью входных дверей закрытыми, а с приказом №301 она не знакомилась. К тому же в помещении больницы сигнала тревоги не слышно.

Заместитель директора поликлиники сказал, что подвал больницы официально не значится как укрытие и о приказе №301 он не знал, но проводил инструктаж сторожей по пользованию укрытием. Он добавил, что на момент происшествия не было приказа держать двери открытыми ночью. Помещение действительно не было оборудовано оповещением тревоги, а с улицы сигнал можно услышать не во всем помещении.

Апелляционный суд считает, что версию защиты о фактической возможности вовремя среагировать на воздушную тревогу не проверили, следственный эксперимент не проводили. Также первая инстанция не выяснила путем исследования доказательств, когда фактически был издан приказ №301.

Поэтому приговор отменили и назначили новое рассмотрение дела в суде первой инстанции.

Другие новости о Вадиме Мошкине