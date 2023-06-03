Во время заседания суда 3 июня охранник поликлиники Вадим Мошкин рассказал, почему укрытие, в которое пытались попасть люди во время воздушной тревоги, было закрыто.

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Охранник рассказал, что не успел открыть укрытие

Укрытие расположено внутри поликлиники, возле которой 1 июня при обстреле столицы погибли 2 женщины и 1 ребенок, пытаясь попасть в бомбоубежище.

По словам Вадима Мошкина, в бомбоубежище ведут две двери: в холл поликлиники и непосредственно в укрытие, до которого нужно добраться мимо помещения.

Он рассказал, что когда раздался сигнал воздушной тревоги, он открыл дверь в укрытие и последовал коридором открывать дверь поликлиники, чтобы впустить людей, однако не успел. Мошкин признался, что ему не хватало времени и "все случилось очень быстро".

Раздалась тревога, я взял ключи, никого пока не было. Я взял ключи и пошел по коридору, чтобы открыть бомбоубежище. Включил свет, открыл дверь в бомбоубежище. Начали стучать люди, я пошел открывать, но не дошел. Я дошел до регистратуры и меня сбило с ног (взрывной волной – 24 Канал),

– сказал Мошкин.

Охранник отметил, что не смотрел на часы и потому не может сказать точно, сколько времени прошло от объявления воздушной тревоги и взрыва. По его предположению, около 5 минут.

Он добавил, что при взрыве его отбросило взрывной волной по коридору и сверху посыпались обломки. Впоследствии он побежал оказывать людям помощь и вызвал скорую.

Какую меру пресечения избрали Василию Мошкину Охраннику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внесения залога. Его действия квалифицировали по части 3 статьи 135 УК Украины – оставление в опасности, повлекшее смерть людей. По этой статье ему грозит лишение свободы от 3 до 8 лет.

Руководство клиники свою вину отрицает

Руководитель поликлиники и его заместители свою вину отрицают. Они заявляют, что укрытие "круглосуточно и нормально" работало, а дверь в поликлинику не открыл именно охранник.

Руководитель клиники Олег Шугалевич говорит, что виноват охранник, его заместитель по техническим вопросам Василий Лесик тоже свою вину отрицает, а заместитель директора Ирина Алексенко вообще заявила, что работа укрытия вообще не входила в ее обязанности.

Справка. Директору и его заместителям назначили круглосуточный домашний арест в течение двух месяцев. Их подозревают в служебной халатности (часть 2 статьи 367 УК Украины). Если они признаны виновными, им грозит заключение от 2 до 5 лет.

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