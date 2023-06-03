Під час засідання суду 3 червня охоронець поліклініки Вадим Мошкін розповів, чому укриття, в яке намагалась потрапити люди під час повітряної тривоги, було зачинене.
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Охоронець розповів, що не встиг відчинити укриття
Укриття розміщене всередині поліклініки, біля якої 1 червня під час обстрілу столиці загинули 2 жінки та 1 дитина, намагаючись потрапити в бомбосховище.
За словами Вадима Мошкіна, до бомбосховища ведуть 2 дверей: в хол поліклініки та безпосередньо в укриття, до якого потрібно дістатися повз приміщення.
Він розповів, що коли пролунав сигнал повітряної тривоги, він відкрив двері в укриття та пішов далі за коридором відкривати двері поліклініки, щоб впустити людей, проте не встиг. Мошкін зізнався, що йому забракувало часу і "все трапилось дуже швидко".
Пролунала тривога, я взяв ключі, нікого ще поки не було. Я взяв ключі та пішов по коридору, щоб відкрити бомбосховище. Увімкнув світло, відкрив двері в бомбосховище. Почали стукати люди, я пішов відчиняти, але не дійшов. Я дійшов до реєстратури й мене збило з ніг (вибуховою хвилею – 24 Канал),
– сказав Мошкін.
Охоронець зазначив, що не дивився на годинник і тому не може сказати точно, скільки часу минуло від оголошення повітряної тривоги та вибуху. За його припущенням, близько 5 хвилин.
Він додав, що під час вибуху його відкинуло вибуховою хвилею по коридору й зверху посипались уламки. Згодом він побіг надавати людям допомогу та викликав "швидку".
Який запобіжний захід обрали Василю МошкінуОхоронцю обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці без права внесення застави. Його дії кваліфікували за частиною 3 статті 135 КК України – залишення у небезпеці, що призвело до смерті людей. За цією статтею йому загрожує позбавлення волі від 3 до 8 років.
Керівництво клініки свою провину заперечує
Керівник поліклініки та його заступники свою провину заперечують. Вони заявляють, що укриття "цілодобово та нормально" працювало, а двері до поліклініки не відкрив саме охоронець.
Керівник клініки Олег Шугалевич каже, що винен охоронець, його заступник з технічних питань Василь Лесик теж свою провину заперечує, а заступниця директор Ірина Алексєнко взагалі заявила, що робота укриття взагалі не входила в її обов'язки.
Що передувало
- У ніч на 1 червня окупанти випустили по столиці 10 ракет "Іскандер". Від уламків загинули 3 людини: 33-річна жінка, 34-річна матір та її 9-річна донечка.
- Під час тривоги вони хотіли сховатися у сховищі, проте двері до поліклініки були зачинені.
- Слідчі повідомили про підозру чотирьом людям: першій заступниці Деснянської районної державної адміністрації, директору лікарні, заступнику директора з технічних питань, а також охоронцю клініки.