Вночі 1 червня під поліклінікою загинули 3 людини, які намагались потрапити в укриття. 3 червня суд обрав керівнику медичного закладу, Олегу Шугалевичу, запобіжний захід.

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Суд обирає підозрюваним запобіжні заходи через зачинені укриття у Києві

У Києві суд відправив під цілодобовий домашній арешт керівника поліклініки у Деснянському районі столиці Олега Шугалевича. Напередодні йому оголосили про підозру в службовій недбалості та залишенні в небезпеці.

Цього ж дня, 3 червня, суд має обрати запобіжні заходи трьом іншим підозрюваним.

Керівник поліклініки заперечує провину

За версією слідства, Олег Шугалевич не проконтролював роботу укриття, внаслідок чого під час ракетної атаки 1 червня воно виявилося закритим і загинули дві жінки та дитина.

Сам Шугалевич заперечує провину. За його версією, укриття працювало "цілодобово та нормально". Директор стверджує, що за зачинене укриття та гибель людей відповідальний охоронець, який вчасно не відчинив двері.

При цьому, за словами керівника поліклініки, вибух трапився в момент, коли охоронець йшов до входу, щоб відчинити двері. Він уточнив, що між оголошенням повітряної тривоги та вибухом минуло до 5 хвилин.

Перед вибухом він хотів підійти відчинити двері, і і вибухова хвиля його відкинула всередину. Просто між оголошенням повітряної тривоги і вибухом минуло 4 – 5 хвилин. Я прийшов через 35 хвилин,

– сказав Шугалевич.