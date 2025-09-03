Київський апеляційний суд скасував обвинувальний вирок Вадиму Мошкіну. У 2024 році його, сторожа поліклініки в Деснянському районі Києва, засудили до 4 років позбавлення волі. Тепер же вирок скасували. Ухвала з'явилася ще наприкінці травня, та ЗМІ звернули на неї увагу тільки зараз.

Чому Вадиму Мошкіну скасували вирок, якщо тоді загинули люди?

Трагедія сталася в ніч проти 1 червня 2023 року. Тоді цивільні не змогли потрапити в підвал поліклініки, який слугував укриттям, адже сторож не відкрив їм двері. Від ракетного удару загинули двоє жінок і 9-річна дівчинка.

Сторона обвинувачення заявила, що сторож байдуже поставився "до можливого настання смерті людей від уражаючих факторів вибуху ракети", адже понад 10 хвилин під час тривоги умисно не впускав цивільних мешканців сусідніх будинків до підвалу.

Суд призначив чоловікові 4 років позбавлення волі, та сам Мошкін оскаржував вирок.

В апеляційному суді він говорив, що не чув, що стукають у двері, а коли почув, то пішов відчиняти двері, але стався вибух і на нього впала вхідна група скляних дверей, які він хотів відкрити, внаслідок чого він теж постраждав. Приміщення поліклініки не було обладнано гучномовцем, відслідковувати ситуацію він мусив самостійно у своєму телефоні. Наказ №301, яким на сторожів нібито покладено обов'язок відчиняти двері в укриття, як стверджує Мокшін, насправді з'явився вже після трагедії, а раніше він його не бачив і підпис про ознайомлення там свій не ставив. Основний вхід у поліклініку був і входом у сховище. Мошкін та інші сторожі несли матеріальну відповідальність, тому двері зачинялися на ніч,

Апеляційний суд ознайомився з показаннями двох свідків. Це жінка, яка також сторожує в цій поліклініці та заступник директора поліклініки з технічних питань.

Жінка – імовірно, дружина Мошкіна – свідчила, що був наказ на тримання вночі вхідних дверей закритими, а з наказом №301 вона не ознайомлювалася. До того ж у приміщенні лікарні сигналу тривоги не чути.

Заступник директора поліклініки сказав, що підвал лікарні офіційно не значиться як укриття і про наказ №301 він не знав, але проводив інструктаж сторожів щодо користування укриттям. Він додав, що на момент події не було наказу тримати двері відкритими вночі. Приміщення справді не було обладнано сповіщенням тривоги, а з вулиці сигнал можна почути не в усьому приміщенні.

Апеляційний суд вважає, що версію захисту щодо фактичної можливості вчасно зреагувати на повітряну тривогу не перевірили, слідчий експеримент не проводили. Також перша інстанція не з'ясувала шляхом дослідження доказів, коли фактично було видано наказ №301.

Тож вирок скасували і призначили новий розгляд справи в суді першої інстанції.

