У коментарі 24 Каналу речниця столичної прокуратури Надія Максимець повідомила, що охоронцю Вадиму Мошкіну у найближчу годину вручать ще одну підозру. Виявляється, його діяльність розслідували давно – чоловіка підозрюють у виготовленні та поширенні комуністичної символіки за змовою з групою осіб.
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Обшуки в помешканні чоловіка планували провести на початку червня: трагедія з укриттям все змінила
Надія Максимець повідомила, що охоронця та його дружину підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 436-1 КК України – виготовлення й поширення комуністичної символіки за попередньою змовою групою осіб.
Вони, разом з групою інших громадян, які називають себе "Всесоюзне об'єднання виборців народів СРСР", надсилали на адреси державних органів та комунальних підприємств листи, у яких писали, що проголошення незалежності України, як і розпад СРСР, нібито були незаконними. Саме тому вони буцімто не зобов'язані платити за комунальні послуги. Примітно, що як і в Мошкіних, так і в їхніх однодумців назбирався великий борг за "комуналку".
Ці листи були "прикрашені" комуністичною символікою й надходили до органів влади навіть після повномасштабного вторгнення, впродовж 2022 – 2023 років. Серед підписантів вказано прізвище охоронця. Усі заявники підписувались як громадяни неіснуючого УССР.
Претензії до комунальних підприємств були надіслані на бланках Всесоюзное объединение изберателей народов СССР/УССР, Украинское республиканское отделение СССР/УССР, Киевский городской комитет кредиторов СССР/УССР) з символікою комуністичного режиму: "зірка героя радянського союзу", або "золота зірка".
Розслідування встановило, що координатором вказаних організацій є дружина підозрюваного охоронця,
– сказала Максимець.
Максимець розповіла, що СБУ надіслали ці матеріали до Деснянської окружної прокуратури ще в лютому 2023 року. А обшуки в помешканні родини Мошкінів планувались на початку червня, проте 1 червня сталась трагедія з зачиненими укриттями, внаслідок якої Мошкін опинився під вартою. Тож розслідування довелось пришвидшити.
Що виявили під час обшуків квартири Мошкіних
Під час обшуків правоохоронці виявили багато документів з символікою комуністичного режиму та відповідні печатки.
Знайдені печатки із зображенням п'ятикутної зірки в центрі кола, яку обрамляє колишній герб СРСР та з назвою "Территориальное обьединение избирателей в г. Киеве". Такі мокрі печатки використовувались в листах, які надходили органам влади та комунальним підприємствам.
Мошкіну та його дружині підозри вручать першим
Під час розмови з 24 Каналом в обід 5 червня Надія Максимець розповіла, що Мошкіну якраз поїхали вручати підозру. Вона переконана, що з цим проблем не буде, адже чоловік перебуває у СІЗО.
Також 5 червня підозру планують вручити його дружині. Щодо їхніх спільників – підозри вручатимуть по ходу справи.
Вона наголосила, що справа про зачинене укриття у Києві розслідується окремо й воно продовжується. Наразі прокуратура з'ясовує усі обставини події та встановлює винуватців, щоб притягнути їх до відповідальності.
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