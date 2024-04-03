Опасные игры: чем грозит Путину всплеск ксенофобии после теракта в "Крокусе"

После теракта в "Крокус Сити Холле" и задержания подозреваемых – граждан Таджикистана, в России под мощным притеснением оказались мигранты. Однако не только они, в опасности также и россияне.

Известно, что сразу после теракта российские силовики задержали в Москве чеченца Асхаба Успанова, который умер после пыток в тюрьме. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, что это – неизбирательная ксенофобия. Чеченцы являются гражданами России, однако особенность российского нацизма в том, что "бьют не по паспорту, а по нерусской физиономии".

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Удар по "российской империи"

Для классического российского нациста, который кричит "Россия для русских", по словам Яковенко, объектом ненависти является не только таджик или киргиз, но и любой представитель Северного Кавказа.

Эти погромные акции направлены не только против таджиков, киргизов, узбеков, но и против граждан России, таких как калмыки, чеченцы и другие. Местные "антропологи" очевидно не в состоянии отличить, например, киргиза от бурята,

– отметил оппозиционный журналист.

Также, по его мнению, это будет удар по так называемой "российской империи", ведь если ненависть будет распространяться с такой же интенсивностью, с которой она сейчас запущена, то это хорошее "топливо" для центробежных тенденций в России и для национально-освободительных движений в ее республиках. Именно они рано или поздно разнесут страну, как в свое время Советский Союз.

Это достаточно опасная для "империи" история. Не случайно Владимир Путин заявил о том, что с этим надо что-то делать. Он прекрасно понимает, что эта слепая ненависть, ксенофобия, которая сейчас разжигается российской пропагандой, опасна для существования "империи",

– подчеркнул Игорь Яковенко.

В то же время он отметил, что вопрос в том, можно ли урегулировать ксенофобию, ведь начаты очень опасные игры, которые могут плохо закончиться.

Последствия теракта в "Крокус Сити Холле"