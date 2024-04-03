Опасные игры: чем грозит Путину всплеск ксенофобии после теракта в "Крокусе"
После теракта в "Крокус Сити Холле" и задержания подозреваемых – граждан Таджикистана, в России под мощным притеснением оказались мигранты. Однако не только они, в опасности также и россияне.
Известно, что сразу после теракта российские силовики задержали в Москве чеченца Асхаба Успанова, который умер после пыток в тюрьме. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, что это – неизбирательная ксенофобия. Чеченцы являются гражданами России, однако особенность российского нацизма в том, что "бьют не по паспорту, а по нерусской физиономии".
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Удар по "российской империи"
Для классического российского нациста, который кричит "Россия для русских", по словам Яковенко, объектом ненависти является не только таджик или киргиз, но и любой представитель Северного Кавказа.
Эти погромные акции направлены не только против таджиков, киргизов, узбеков, но и против граждан России, таких как калмыки, чеченцы и другие. Местные "антропологи" очевидно не в состоянии отличить, например, киргиза от бурята,
– отметил оппозиционный журналист.
Также, по его мнению, это будет удар по так называемой "российской империи", ведь если ненависть будет распространяться с такой же интенсивностью, с которой она сейчас запущена, то это хорошее "топливо" для центробежных тенденций в России и для национально-освободительных движений в ее республиках. Именно они рано или поздно разнесут страну, как в свое время Советский Союз.
Это достаточно опасная для "империи" история. Не случайно Владимир Путин заявил о том, что с этим надо что-то делать. Он прекрасно понимает, что эта слепая ненависть, ксенофобия, которая сейчас разжигается российской пропагандой, опасна для существования "империи",
– подчеркнул Игорь Яковенко.
В то же время он отметил, что вопрос в том, можно ли урегулировать ксенофобию, ведь начаты очень опасные игры, которые могут плохо закончиться.
Последствия теракта в "Крокус Сити Холле"
- После задержания подозреваемых в теракте – граждан Таджикистана, в России началось давление на мигрантов, а также россиян, проживающих в республиках.
- В частности известно, что в ночь после теракта, который произошел 22 марта, в Москве задержали чеченца Асхаба Успанова, который умер через несколько часов. На его теле были следы от избиения и пыток. Семья Усманова отрицает его причастность к теракту в "Крокусе". Российская полиция якобы инсценировала самоубийство мужчины, однако его родные утверждают, что он не мог это сделать, ведь был мусульманином.
- Также российские силовики устроили проверку на огромном складе маркетплейса Wildberries, где работает большое количество мигрантов. Полицейские проверяли трудовые патенты, разрешение на проживание, военные билеты. Некоторых трудовых мигрантов на автозаках отвезли в военкоматы.
- Кроме того, после теракта Путин дал поручение изменить подходы к миграционной политике в России. Он отметил, что якобы нельзя допустить, чтобы теракт в "Крокусе" "спровоцировал рост ксенофобии и исламофобии".