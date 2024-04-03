Небезпечні ігри: чим загрожує Путіну сплеск ксенофобії після теракту в "Крокусі"

Після теракту в "Крокус Сіті Холі" та затримання підозрюваних – громадян Таджикистану, в Росії під потужним утиском опинилися мігранти. Проте не тільки вони, в небезпеці також і росіяни.

Відомо, що одразу після теракту російські силовики затримали в Москві чеченця Асхаба Успанова, який помер після катувань в тюрмі. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав 24 Каналу, що це – невибіркова ксенофобія. Чеченці є громадянами Росії, проте особливість російського нацизму в тому, що "б'ють не по паспорту, а по неросійській фізіономії".

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Удар по "російській імперії"

Для класичного російського нациста, який кричить "Росія для росіян", за словами Яковенко, об'єктом ненависті є не лише таджик чи киргиз, а й будь-який представник Північного Кавказу.

Ці погромні акції спрямовані не тільки проти таджиків, киргизів, узбеків, але й проти громадян Росії, таких як калмики, чеченці та інші. Місцеві "антропологи" очевидно не в змозі відрізнити, наприклад, киргиза від бурята,

– зазначив опозиційний журналіст.

Також, на його думку, це буде удар по так званій "російській імперії", адже якщо ненависть поширюватиметься з такою ж інтенсивністю, з якою вона зараз запущена, то це гарне "паливо" для відцентрових тенденцій в Росії та для національно-визвольних рухів у її республіках. Саме вони рано чи пізно рознесуть країну, як свого часу Радянський Союз.

Це досить небезпечна для "імперії" історія. Не випадково Владімір Путін заявив про те, що з цим треба щось робити. Він чудово розуміє, що ця сліпа ненависть, ксенофобія, яка зараз розпалюється російською пропагандою, небезпечна для існування "імперії",

– підкреслив Ігор Яковенко.

Водночас він зауважив, що питання в тому, чи можна врегулювати ксенофобію, адже розпочато дуже небезпечні ігри, які можуть погано закінчитися.

Наслідки теракту в "Крокус Сіті Холі"