Новости Украины Жителей оккупированного Мелитополя заставляют идти в войска России: что предусматривает новый закон
1 ноября, 09:22
Жителей оккупированного Мелитополя заставляют идти в войска России: что предусматривает новый закон

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Россия узаконила принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Украины.
  • Оккупационные власти осуществляют "квартирные обходы" для сбора данных, а "добровольческие батальоны" формируются через шантаж и угрозу потери работы.

Захватчики пытаются создать условия, при которых украинцы будут воевать в российской армии. Так, оккупационные власти на временно захваченных территориях, в частности в Мелитополе, стремятся узаконить принудительную мобилизацию местных жителей.

Соответствующий законопроект, позволяющий осуществлять призыв в армию в течение всего года, на днях приняли в России, передает 24 Канал со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как россияне используют украинцев для пополнения собственного войска?

Призыв во вражеское войско будет проходить с 1 января по 31 декабря. Формально он распространяется и на оккупированные регионы Украины, несмотря на предыдущие заверения о якобы "освобождении" местного населения от военной службы.

Отныне каждый житель Мелитополя или близлежащих поселков может получить повестку в любое время. Согласно новым правилам, человек обязан явиться в военкомат не позднее чем через 30 дней после получения электронного сообщения.

Обратите внимание! Как сообщают источники Центра национального сопротивления в Запорожской области, оккупационные "военкоматы" уже получили приказы от высшего руководства из Москвы по составлению списков мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, годных к службе.

К тому же в Мелитополе с середины октября снова начали "квартирные обходы" для уточнения адресов и персональных данных людей. Особое внимание уделяют работникам коммунальных предприятий, охранникам и строителям. Их считают теми, кого можно без подготовки отправить на так называемую "вторую линию”.

Параллельно оккупационные медиа продвигают пропаганду о создании "добровольческих батальонов", пытаясь таким образом показать якобы массовую поддержку. Однако, по словам местных жителей, "добровольность" часто превращается в шантаж.

Если человек откажется подписать контракт на службу, он может потерять работу.

Эти действия грубо нарушают IV Женевскую конвенцию, которая прямо запрещает принудительный призыв гражданского населения оккупированного государства в армию страны-оккупанта,
– отметили в ЦНС.

Там добавили, что в самой оккупационной администрации нарастает напряжение. Местные чиновники боятся протестов и диверсий, поэтому пытаются оправдать свои действия риторикой о "военно-патриотическом воспитании".

Какова ситуация на оккупированных территориях?

  • Недавно, в Мелитополе среди оккупационной администрации вспыхнул громкий скандал. Назначенный Россией "глава Запорожской области" Евгений Балицкий уволил руководительницу так называемой "ЦИК региона" Галину Катющенко, обвинив ее в коррупционных злоупотреблениях.

  • Между тем на оккупированной части Донбасса ситуация в экономике остается критической, Так, более 3000 предприятий в регионе прекратили работу, и только около 30% населения имеют работу.

  • Основные ресурсы региона направляются на военные нужды России, что привело к резкому росту безработицы и упадку промышленности. Часто люди вынуждены работать за еду.

  • Со своей стороны министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что, по его мнению, Украина не сможет вернуть все временно оккупированные территории, даже при поддержке международных партнеров.

  • Кроме того, российские власти легализовали и процесс присвоения недвижимости украинцев из-за признания ее "бесхозным имуществом".

  • В то же время Италия изменила свою позицию и согласилась присоединиться к программе PURL, которая предусматривает финансирование закупки американского вооружения для Украины.