Мешканців окупованого Мелітополя змушують іти до війська Росії: що передбачає новий закон
- Росія узаконила примусову мобілізацію на окупованих територіях України.
- Окупаційна влада здійснює "квартирні обходи" для збору даних, а "добровольчі батальйони" формуються через шантаж і загрозу втрати роботи.
Загарбники намагаються створити умови, за яких українці воюватимуть у російській армії. Так, окупаційна влада на тимчасово захоплених територіях, зокрема в Мелітополі, прагне узаконити примусову мобілізацію місцевих жителів.
Відповідний законопроєкт, що дозволяє здійснювати призов до армії протягом усього року, днями ухвалили в Росії, передає 24 Канал із посиланням на Центр національного спротиву.
Як росіяни використовують українців для поповнення власного війська?
Призов до ворожого війська відбуватиметься з 1 січня до 31 грудня. Формально він поширюється і на окуповані регіони України, попри попередні запевнення про нібито "звільнення" місцевого населення від військової служби.
Віднині кожен мешканець Мелітополя чи прилеглих селищ може отримати повістку будь-коли. Відповідно до нових правил, людина зобов'язана з'явитися до військкомату не пізніше ніж через 30 днів після отримання електронного повідомлення.
Зверніть увагу! Як повідомляють джерела Центру національного спротиву в Запорізькій області, окупаційні "військкомати" вже отримали накази від вищого керівництва з Москви щодо складання списків чоловіків віком від 18 до 50 років, придатних до служби.
До того ж у Мелітополі з середини жовтня знову розпочали "квартирні обходи" для уточнення адрес та персональних даних людей. Особливу увагу приділяють працівникам комунальних підприємств, охоронцям і будівельникам. Їх вважають тими, кого можна без підготовки відправити на так звану "другу лінію”.
Паралельно окупаційні медіа просувають пропаганду про створення "добровольчих батальйонів", намагаючись у такий спосіб показати нібито масову підтримку. Однак, за словами місцевих мешканців, "добровільність" часто перетворюється на шантаж.
Якщо людина відмовиться підписати контракт на службу, вона може втратити роботу.
Ці дії грубо порушують IV Женевську конвенцію, яка прямо забороняє примусовий призов цивільного населення окупованої держави до армії країни-окупанта,
– наголосили в ЦНС.
Там додали, що в самій окупаційній адміністрації наростає напруження. Місцеві чиновники бояться протестів і диверсій, тому намагаються виправдати свої дії риторикою про "військово-патріотичне виховання".
Яка ситуація на окупованих територіях?
Нещодавно, у Мелітополі серед окупаційної адміністрації спалахнув гучний скандал. Призначений Росією "глава Запорізької області" Євген Балицький звільнив керівницю так званої "ЦВК регіону" Галину Катющенко, звинувативши її у корупційних зловживаннях.
Тим часом на окупованій частині Донбасу ситуація в економіці залишається критичною, Так, понад 3000 підприємств у регіоні припинили роботу, і лише близько 30% населення мають роботу.
Основні ресурси регіону спрямовуються на військові потреби Росії, що призвело до різкого зростання безробіття та занепаду промисловості. Часто люди змушені працювати за їжу.
Зі свого боку міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що, на його думку, Україна не зможе повернути всі тимчасово окуповані території, навіть за підтримки міжнародних партнерів.
Крім того, російська влада легалізувала й процес привласнення нерухомості українців через визнання її "безгосподарним майном".
Водночас Італія змінила свою позицію та погодилася долучитися до програми PURL, яка передбачає фінансування закупівлі американського озброєння для України.