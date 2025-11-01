Мешканців окупованого Мелітополя змушують іти до війська Росії: що передбачає новий закон

Загарбники намагаються створити умови, за яких українці воюватимуть у російській армії. Так, окупаційна влада на тимчасово захоплених територіях, зокрема в Мелітополі, прагне узаконити примусову мобілізацію місцевих жителів.

Відповідний законопроєкт, що дозволяє здійснювати призов до армії протягом усього року, днями ухвалили в Росії, передає 24 Канал із посиланням на Центр національного спротиву.

Як росіяни використовують українців для поповнення власного війська?

Призов до ворожого війська відбуватиметься з 1 січня до 31 грудня. Формально він поширюється і на окуповані регіони України, попри попередні запевнення про нібито "звільнення" місцевого населення від військової служби.

Віднині кожен мешканець Мелітополя чи прилеглих селищ може отримати повістку будь-коли. Відповідно до нових правил, людина зобов'язана з'явитися до військкомату не пізніше ніж через 30 днів після отримання електронного повідомлення.

Зверніть увагу! Як повідомляють джерела Центру національного спротиву в Запорізькій області, окупаційні "військкомати" вже отримали накази від вищого керівництва з Москви щодо складання списків чоловіків віком від 18 до 50 років, придатних до служби.

До того ж у Мелітополі з середини жовтня знову розпочали "квартирні обходи" для уточнення адрес та персональних даних людей. Особливу увагу приділяють працівникам комунальних підприємств, охоронцям і будівельникам. Їх вважають тими, кого можна без підготовки відправити на так звану "другу лінію”.

Паралельно окупаційні медіа просувають пропаганду про створення "добровольчих батальйонів", намагаючись у такий спосіб показати нібито масову підтримку. Однак, за словами місцевих мешканців, "добровільність" часто перетворюється на шантаж.

Якщо людина відмовиться підписати контракт на службу, вона може втратити роботу.

Ці дії грубо порушують IV Женевську конвенцію, яка прямо забороняє примусовий призов цивільного населення окупованої держави до армії країни-окупанта,

– наголосили в ЦНС.

Там додали, що в самій окупаційній адміністрації наростає напруження. Місцеві чиновники бояться протестів і диверсій, тому намагаються виправдати свої дії риторикою про "військово-патріотичне виховання".

Яка ситуація на окупованих територіях?