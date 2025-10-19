В России завили об угрозах с воздуха: что не так с их безопасностью
- Украинские беспилотники продолжают атаковать стратегические объекты в России, что вызывает панику среди россиян и подчеркивает проблемы с российской противовоздушной обороной.
- Самая высокая плотность российских ПВО сосредоточена на российско-украинской границе, однако украинские дроны и ракеты часто долетают до целей, как свидетельствуют события в Челябинске.
Украинские беспилотники продолжают успешно атаковать стратегические объекты в разных регионах России. Системные удары Сил обороны сеют панику среди россиян.
В частности, z-военкоры кричат о том, что российские власти неспособны организовать перехват даже в направлении "сердца ядерной программы РФ". Подробнее о проблемах с российской противовоздушной обороной в эфире 24 Канала рассказал директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.
Какая самая большая проблема российской ПВО?
Как отметил директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, Силы обороны с 2022 года прицельно уничтожали системы противовоздушной обороны россиян. В частности, путем диверсий и с помощью украинского движения сопротивления.
Сейчас все живые средства ПВО врага будто рассредоточены по территории России. Самая высокая их плотность – на российско-украинской границе и на линии боевого соприкосновения. Пройдя российскую ПВО, нашим дронам и ракетам легче долетать до целей,
– сказал Жмайло.
Очевидно, что российское руководство даже не может признать, что Украина настолько увеличила свою дальнобойность. К слову, 15 октября для Челябинска впервые за время полномасштабного вторжения была угроза ударных дронов. Город расположен в 1800 километрах от украинской границы и там даже, как сообщают z-военкоры, не включали сигнал воздушной тревоги.
В Челябинске есть много "жирных" объектов для Сил обороны. В частности, тракторный завод, который производит двигатели для российских танков Т-72 и Т-90. Это предприятие давно уже находится под санкциями Украины и США.
Также так называемый "объект 65", который производит плутоний для ядерных боезарядов ядерной триады страны-агрессора, и аэродром "Шагол", где базируется 108 тренировочный полк Челябинского авиационного училища.
Последние атаки по России: что известно?
- В Волгоградской области в результате масштабной атаки дронов по энергетической инфраструктуре возник пожар на линии электропередачи. Из-за этого несколько населенных пунктов остались без электроэнергии. В то же время жилые дома не получили повреждений, пострадавших нет.
- Ночью 16 октября в российском Саратове прогремела серия взрывов. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил поражение Саратовского нефтеперерабатывающего завода, который обеспечивает потребности российской армии.
- В ночь на 17 октября в российском Сочи прогремели взрывы. Местные власти заявили о ракетной атаке и применении беспилотников. На фоне атаки туристы в сочинских отелях спускались в подвалы и подземные паркинги.