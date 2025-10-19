Українські безпілотники продовжують успішно атакувати стратегічні об'єкти у різних регіонах Росії. Системні удари Сил оборони сіють паніку серед росіян.

Зокрема, z-воєнкори кричать про те, що російська влада нездатна організувати перехоплення навіть у напрямку "серця ядерної програми РФ". Детальніше про проблеми з російською протиповітряною обороною в етері 24 Каналу розповів директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

Яка найбільша проблема російської ППО?

Як зазначив директор Українського центру безпеки та співпраці, Сили оборони з 2022 року прицільно знищували системи протиповітряної оборони росіян. Зокрема, шляхом диверсій та за допомогою українського руху опору.

Нині всі живі засоби ППО ворога ніби розосереджені по території Росії. Найвища їхня щільність – на російсько-українському кордоні та на лінії бойового зіткнення. Пройшовши російську ППО, нашим дронам і ракетам легше долітати до цілей,

– мовив Жмайло.

Очевидно, що російське керівництво навіть не може визнати, що Україна настільки збільшила свою далекобійність. До слова, 15 жовтня для Челябінська вперше за час повномасштабного вторгнення була загроза ударних дронів. Місто розташоване за 1800 кілометрів від українського кордону й там навіть, як повідомляють z-воєнкори, не вмикали сигнал повітряної тривоги.

У Челябінську є багато "жирних" об'єктів для Сил оборони. Зокрема, тракторний завод, який виробляє двигуни для російських танків Т-72 та Т-90. Це підприємство давно вже перебуває під санкціями України та США.

Також так званий "об'єкт 65", який виготовляє плутоній для ядерних боєзарядів ядерної тріади країни-агресора, та аеродром "Шагол", де базується 108 тренувальний полк Челябінського авіаційного училища.

Останні атаки по Росії: що відомо?