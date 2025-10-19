В частности, z-военкоры кричат о том, что российские власти неспособны организовать перехват даже в направлении "сердца ядерной программы РФ". Подробнее о проблемах с российской противовоздушной обороной в эфире 24 Канала рассказал директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Какая самая большая проблема российской ПВО?

Как отметил директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, Силы обороны с 2022 года прицельно уничтожали системы противовоздушной обороны россиян. В частности, путем диверсий и с помощью украинского движения сопротивления.

Сейчас все живые средства ПВО врага будто рассредоточены по территории России. Самая высокая их плотность – на российско-украинской границе и на линии боевого соприкосновения. Пройдя российскую ПВО, нашим дронам и ракетам легче долетать до целей,

– сказал Жмайло.

Очевидно, что российское руководство даже не может признать, что Украина настолько увеличила свою дальнобойность. К слову, 15 октября для Челябинска впервые за время полномасштабного вторжения была угроза ударных дронов. Город расположен в 1800 километрах от украинской границы и там даже, как сообщают z-военкоры, не включали сигнал воздушной тревоги.

В Челябинске есть много "жирных" объектов для Сил обороны. В частности, тракторный завод, который производит двигатели для российских танков Т-72 и Т-90. Это предприятие давно уже находится под санкциями Украины и США.

Также так называемый "объект 65", который производит плутоний для ядерных боезарядов ядерной триады страны-агрессора, и аэродром "Шагол", где базируется 108 тренировочный полк Челябинского авиационного училища.

