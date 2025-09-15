Предусмотрено ли проведение выборов в Госбюджете на 2026 год: ответ нардепа
- В проекте государственного бюджета Украины на 2026 год не предусмотрено финансирование выборов в бюджете ЦИК.
- Только после завершения или отмены военного положения ЦИК сможет подать на рассмотрение Рады предложения о внесении изменений в госбюджет.
Правительство утвердило проект государственного бюджета Украины на 2026 год. В то же время вопрос финансирования выборов отложен.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
Заложены ли выборы в Госбюджет на 2026 год?
Правительство 15 сентября приняло проект государственного бюджета на 2026 год. Документ передадут в парламентский Комитет по вопросам бюджета для презентации и дальнейшего рассмотрения.
По словам нардепа Ярослава Железняка, в проекте бюджета на 2026 год финансирование выборов не предусмотрено в бюджете ЦИК.
Такой подход не является новым. Аналогичная норма применялась и в предыдущие годы. Согласно норме, ЦИК сможет получить финансирование только после завершения или отмены военного положения. В таком случае комиссия подаст на рассмотрение парламента предложения по внесению изменений в госбюджет.
Речь идет о расходах на проведение очередных выборов президента Украины, народных депутатов и местных выборов.
На что направят основные расходы?
Основная часть государственных расходов заложена на оборону, образование, медицину и науку. В частности на сектор обороны предусмотрено 2,8 триллиона гривен.
Премьер-министр Свириденко отметила, что 10 миллиардов гривен выделят на новую программу адресных выплат украинцам до 40 лет для прохождения комплексного медицинского скрининга.
В 2026 году пенсии для многих украинцев вырастут благодаря плановой индексации. На эти выплаты правительство заложило на 123,4 миллиарда гривен больше, чем в прошлом году.