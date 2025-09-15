Уряд затвердив проєкт державного бюджету України на 2026 рік. Водночас питання фінансування виборів відкладене.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Чи закладені вибори у Держбюджет на 2026 рік?

Уряд 15 вересня ухвалив проєкт державного бюджету на 2026 рік. Документ передадуть до парламентського Комітету з питань бюджету для презентації та подальшого розгляду.

За словами нардепа Ярослава Железняка, у проєкті бюджету на 2026 рік фінансування виборів не передбачене в бюджеті ЦВК.

Такий підхід не є новим. Аналогічна норма застосовувалася і в попередніх роках. Згідно з нормою, ЦВК зможе отримати фінансування лише після завершення або скасування воєнного стану. У такому випадку комісія подасть на розгляд парламенту пропозиції щодо внесення змін до держбюджету.

Йдеться про видатки на проведення чергових виборів президента України, народних депутатів та місцевих виборів.

На що спрямують основні витрати?