Начало сентября в Украине ожидается теплым. Более того, в части областей даже возможна сильная жара +35 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз на картах Укргидрометцентра.

Какой будет погода 1 сентября?

Первый день осени в части областей Украины может быть дождливым. Так, по предварительному прогнозу на картах осадки ожидаются на Закарпатье, Львовщине, Ивано-Франковщине, Тернопольщине, Буковине и Одесской области.

Заметим, что в западных и северных областях ночью +16 – +18, а днем +24 – +28. Между тем на остальной территории Украины преимущественно ночью +17 – +19, днем +29 – +32.

В нескольких областях даже возможна жара до +33 – +35 градусов. Такая высокая температура 1 сентября ожидается в Херсонской и Запорожской. Ночью там +20 – +22 градуса.

Погода на 1 сентября / Скриншот из Укргидрометцентра

Какую самую высокую температуру фиксировали в сентябре?