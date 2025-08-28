Вересень почнеться з аномальної спеки: в яких областях буде +35 градусів
- 1 вересня в Україні в кількох областях України очікується сильна спека +35 градусів.
- У частині регіонів можливі дощі в перший день осені.
Початок вересня в Україні очікується теплим. Ба більше, у частині областей навіть можлива сильна спека +35 градусів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз на картах Укргідрометцентру.
Якою буде погода 1 вересня?
Перший день осені в частині областей України може бути дощовим. Так, за попереднім прогнозом на картах опади очікуються на Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Буковині та Одещині.
Зауважимо, що в західних і північних областях уночі +16 – +18, а вдень +24 – +28. Тим часом на решті території України переважно вночі +17 – +19, удень +29 – +32.
У кількох областях навіть можлива спека до +33 – +35 градусів. Така висока температура 1 вересня очікується у Херсонській і Запорізькій. Уночі там +20 – +22 градуси.
Яку найвищу температуру фіксували у вересні?
За прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура у вересні 2025 року в Україні передбачається в межах +13 – +18 градусів, у Карпатах +11 – +12, що близько до норми.
Цікаво, що абсолютний максимум температури за всю історію метеоспостережень становив +30,7 – +38,8 градуса, у гірських районах (крім Чернівецької області) подекуди +24,3 – +36 градусів.