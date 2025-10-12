В понедельник, 13 октября, погода в Украине будет облачной, в большинстве областей ожидается небольшой дождь. Синоптики прогнозируют, что в течение дня могут быть прояснения солнца.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какая погода прогнозируется 13 октября?

Переменная облачность в Украине будет сопровождаться небольшими дождями. Ночью только на Юге и Востоке страны осадков не прогнозируется.

В этот день ветер будет преимущественно северо-западный, силой 7 – 12 метров в секунду. Порывы могут быть ночью в северо-восточной части, местами ветер будет усиливаться до 15 – 20 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет достигать 3 – 8 градусов тепла, а днем столбики термометра будут показывать от 7 до 12 градусов тепла. На Юге ожидается +6...+11 градусов, а днем прогреется до 10 – 15 градусов.

Согласно прогнозу, в Карпатах может пройти небольшой дождь, ночью – с мокрым снегом. Ночная температура упадет до 2 – 3 градусов мороза, а днем будет +3...+8 градусов.

Заморозки 13 октября не предвидятся, однако синоптики говорят, что холодная ночь с заморозками на поверхности почвы будет с 14 на 15 октября.

Какой будет погода в областных центрах?

Киев +10...+12;

Ужгород +11...+13;

Львов +9...+11;

Ивано-Франковск +9...+11;

Тернополь +9...+11;

Черновцы +10...+12;

Хмельницкий +10...+12;

Луцк +10...+12;

Ровно +9...+11;

Житомир +9...+11;

Винница +9...+11;

Одесса +14...+16;

Николаев +12...+14;

Херсон +12...+14;

Симферополь +12...+14;

Кропивницкий +11...+13;

Черкассы +10...+12;

Чернигов +8...+10;

Сумы +8...+10;

Полтава +9...+11;

Днепр +10...+12;

Запорожье +11...+13;

Донецк +11...+13;

Луганск +11...+13;

Харьков +10...+12.



Прогноз погоды в Украине на 13 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Как будет меняться погода осенью?