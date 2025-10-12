Укр Рус
24 Канал Новости Украины Неделя начнется с небольшого дождя: прогноз погоды на 13 октября
12 октября, 17:38
3

Неделя начнется с небольшого дождя: прогноз погоды на 13 октября

Дарья Смородская

В понедельник, 13 октября, погода в Украине будет облачной, в большинстве областей ожидается небольшой дождь. Синоптики прогнозируют, что в течение дня могут быть прояснения солнца.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Отопительный сезон 2025: в каких городах Украины уже включили тепло

Какая погода прогнозируется 13 октября?

Переменная облачность в Украине будет сопровождаться небольшими дождями. Ночью только на Юге и Востоке страны осадков не прогнозируется.

В этот день ветер будет преимущественно северо-западный, силой 7 – 12 метров в секунду. Порывы могут быть ночью в северо-восточной части, местами ветер будет усиливаться до 15 – 20 метров в секунду.

Ночью температура воздуха будет достигать 3 – 8 градусов тепла, а днем столбики термометра будут показывать от 7 до 12 градусов тепла. На Юге ожидается +6...+11 градусов, а днем прогреется до 10 – 15 градусов.

Согласно прогнозу, в Карпатах может пройти небольшой дождь, ночью – с мокрым снегом. Ночная температура упадет до 2 – 3 градусов мороза, а днем будет +3...+8 градусов.

Заморозки 13 октября не предвидятся, однако синоптики говорят, что холодная ночь с заморозками на поверхности почвы будет с 14 на 15 октября.

Какой будет погода в областных центрах?

  • Киев +10...+12;

  • Ужгород +11...+13;

  • Львов +9...+11;

  • Ивано-Франковск +9...+11;

  • Тернополь +9...+11;

  • Черновцы +10...+12;

  • Хмельницкий +10...+12;

  • Луцк +10...+12;

  • Ровно +9...+11;

  • Житомир +9...+11;

  • Винница +9...+11;

  • Одесса +14...+16;

  • Николаев +12...+14;

  • Херсон +12...+14;

  • Симферополь +12...+14;

  • Кропивницкий +11...+13;

  • Черкассы +10...+12;

  • Чернигов +8...+10;

  • Сумы +8...+10;

  • Полтава +9...+11;

  • Днепр +10...+12;

  • Запорожье +11...+13;

  • Донецк +11...+13;

  • Луганск +11...+13;

  • Харьков +10...+12.


Прогноз погоды в Украине на 13 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра

Как будет меняться погода осенью?

  • В течение октября месячное количество осадков будет примерно в пределах нормы. Этот уровень не будет превышать 31 – 77 миллиметров. В целом в октябре погода может быть влажной или засушливой.

  • Синоптик Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала, что после 20-х чисел октября температура может быть выше той, что присуща октябрю. Стабильного похолодания пока в Украине также пока не прогнозируют.

  • Будет ли осень холоднее той, что была в прошлом году – ответить сложно. Две трети сентября в Украине было метеорологическое лето, а осенняя погода начала господствовать не так давно.