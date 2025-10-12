У понеділок, 13 жовтня, погода в Україні буде хмарною, у більшості облатей очікується невеликий дощ. Синоптики прогнозують, що протягом дня можуть бути прояснення сонця.

Яка погода прогнозується 13 жовтня?

Мінлива хмарність в Україні супроводжуватиметься невеликими дощами. Вночі лише на Півдні та Сході країни опадів не прогнозується.

Цього дня вітер буде переважно північно-західний, силою 7 – 12 метрів за секунду. Пориви можуть бути вночі в північно-східній частині, місцями вітер посилюватиметься до 15 – 20 метрів за секунду.

Уночі температура повітря сягатиме 3 – 8 градусів тепла, а вдень стовпчики термометра показуватимуть від 7 до 12 градусів тепла. На Півдні очікується +6…+11 градусів, а вдень прогріється до 10 – 15 градусів.

Згідно з прогнозом, у Карпатах може пройти невеликий дощ, вночі – з мокрим снігом. Нічна температура впаде до 2 – 3 градусів морозу, а вдень буде +3…+8 градусів.

Заморозки 13 жовтня не передбачаються, однак синоптики кажуть, що холодна ніч із заморозками на поверхні ґрунту буде з 14 на 15 жовтня.

Якою буде погода в обласних центрах?

Київ +10…+12;

Ужгород +11…+13;

Львів +9…+11;

Івано-Франківськ +9…+11;

Тернопіль +9…+11;

Чернівці +10…+12;

Хмельницький +10…+12;

Луцьк +10…+12;

Рівне +9…+11;

Житомир +9…+11;

Вінниця +9…+11;

Одеса +14…+16;

Миколаїв +12…+14;

Херсон +12…+14;

Сімферополь +12…+14;

Кропивницький +11…+13;

Черкаси +10…+12;

Чернігів +8…+10;

Суми +8…+10;

Полтава +9…+11;

Дніпро +10…+12;

Запоріжжя +11…+13;

Донецьк +11…+13;

Луганськ +11…+13;

Харків +10…+12.



