Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Яка погода прогнозується 13 жовтня?

Мінлива хмарність в Україні супроводжуватиметься невеликими дощами. Вночі лише на Півдні та Сході країни опадів не прогнозується.

Цього дня вітер буде переважно північно-західний, силою 7 – 12 метрів за секунду. Пориви можуть бути вночі в північно-східній частині, місцями вітер посилюватиметься до 15 – 20 метрів за секунду.

Уночі температура повітря сягатиме 3 – 8 градусів тепла, а вдень стовпчики термометра показуватимуть від 7 до 12 градусів тепла. На Півдні очікується +6…+11 градусів, а вдень прогріється до 10 – 15 градусів.

Згідно з прогнозом, у Карпатах може пройти невеликий дощ, вночі – з мокрим снігом. Нічна температура впаде до 2 – 3 градусів морозу, а вдень буде +3…+8 градусів.

Заморозки 13 жовтня не передбачаються, однак синоптики кажуть, що холодна ніч із заморозками на поверхні ґрунту буде з 14 на 15 жовтня.

Якою буде погода в обласних центрах?

  • Київ +10…+12;

  • Ужгород +11…+13;

  • Львів +9…+11;

  • Івано-Франківськ +9…+11;

  • Тернопіль +9…+11;

  • Чернівці +10…+12;

  • Хмельницький +10…+12;

  • Луцьк +10…+12;

  • Рівне +9…+11;

  • Житомир +9…+11;

  • Вінниця +9…+11;

  • Одеса +14…+16;

  • Миколаїв +12…+14;

  • Херсон +12…+14;

  • Сімферополь +12…+14;

  • Кропивницький +11…+13;

  • Черкаси +10…+12;

  • Чернігів +8…+10;

  • Суми +8…+10;

  • Полтава +9…+11;

  • Дніпро +10…+12;

  • Запоріжжя +11…+13;

  • Донецьк +11…+13;

  • Луганськ +11…+13;

  • Харків +10…+12.

Погода в Україні 13 жовтня
Прогноз погоди в Україні на 13 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Як змінюватиметься погода восени?

  • Протягом жовтня місячна кількість опадів буде приблизно в межах норми. Цей рівень не перевищуватиме 31 – 77 міліметрів. Загалом у жовтні погода може бути вологою або посушливою.

  • Синоптикиня Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що після 20-х чисел жовтня температура може бути вищою за ту, що притаманна жовтню. Стабільного похолодання поки в Україні також поки що не прогнозують.

  • Чи буде осінь холоднішою за ту, що була минулого року – відповісти складно. Дві третини вересня в Україні було метеорологічне літо, а осіння погода почала панувати не так давно.