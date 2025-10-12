Про це пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Яка погода прогнозується 13 жовтня?
Мінлива хмарність в Україні супроводжуватиметься невеликими дощами. Вночі лише на Півдні та Сході країни опадів не прогнозується.
Цього дня вітер буде переважно північно-західний, силою 7 – 12 метрів за секунду. Пориви можуть бути вночі в північно-східній частині, місцями вітер посилюватиметься до 15 – 20 метрів за секунду.
Уночі температура повітря сягатиме 3 – 8 градусів тепла, а вдень стовпчики термометра показуватимуть від 7 до 12 градусів тепла. На Півдні очікується +6…+11 градусів, а вдень прогріється до 10 – 15 градусів.
Згідно з прогнозом, у Карпатах може пройти невеликий дощ, вночі – з мокрим снігом. Нічна температура впаде до 2 – 3 градусів морозу, а вдень буде +3…+8 градусів.
Заморозки 13 жовтня не передбачаються, однак синоптики кажуть, що холодна ніч із заморозками на поверхні ґрунту буде з 14 на 15 жовтня.
Якою буде погода в обласних центрах?
Київ +10…+12;
Ужгород +11…+13;
Львів +9…+11;
Івано-Франківськ +9…+11;
Тернопіль +9…+11;
Чернівці +10…+12;
Хмельницький +10…+12;
Луцьк +10…+12;
Рівне +9…+11;
Житомир +9…+11;
Вінниця +9…+11;
Одеса +14…+16;
Миколаїв +12…+14;
Херсон +12…+14;
Сімферополь +12…+14;
Кропивницький +11…+13;
Черкаси +10…+12;
Чернігів +8…+10;
Суми +8…+10;
Полтава +9…+11;
Дніпро +10…+12;
Запоріжжя +11…+13;
Донецьк +11…+13;
Луганськ +11…+13;
Харків +10…+12.
Прогноз погоди в Україні на 13 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Як змінюватиметься погода восени?
Протягом жовтня місячна кількість опадів буде приблизно в межах норми. Цей рівень не перевищуватиме 31 – 77 міліметрів. Загалом у жовтні погода може бути вологою або посушливою.
Синоптикиня Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла, що після 20-х чисел жовтня температура може бути вищою за ту, що притаманна жовтню. Стабільного похолодання поки в Україні також поки що не прогнозують.
Чи буде осінь холоднішою за ту, що була минулого року – відповісти складно. Дві третини вересня в Україні було метеорологічне літо, а осіння погода почала панувати не так давно.