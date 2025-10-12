Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какая погода прогнозируется 13 октября?
Переменная облачность в Украине будет сопровождаться небольшими дождями. Ночью только на Юге и Востоке страны осадков не прогнозируется.
В этот день ветер будет преимущественно северо-западный, силой 7 – 12 метров в секунду. Порывы могут быть ночью в северо-восточной части, местами ветер будет усиливаться до 15 – 20 метров в секунду.
Ночью температура воздуха будет достигать 3 – 8 градусов тепла, а днем столбики термометра будут показывать от 7 до 12 градусов тепла. На Юге ожидается +6...+11 градусов, а днем прогреется до 10 – 15 градусов.
Согласно прогнозу, в Карпатах может пройти небольшой дождь, ночью – с мокрым снегом. Ночная температура упадет до 2 – 3 градусов мороза, а днем будет +3...+8 градусов.
Заморозки 13 октября не предвидятся, однако синоптики говорят, что холодная ночь с заморозками на поверхности почвы будет с 14 на 15 октября.
Какой будет погода в областных центрах?
Киев +10...+12;
Ужгород +11...+13;
Львов +9...+11;
Ивано-Франковск +9...+11;
Тернополь +9...+11;
Черновцы +10...+12;
Хмельницкий +10...+12;
Луцк +10...+12;
Ровно +9...+11;
Житомир +9...+11;
Винница +9...+11;
Одесса +14...+16;
Николаев +12...+14;
Херсон +12...+14;
Симферополь +12...+14;
Кропивницкий +11...+13;
Черкассы +10...+12;
Чернигов +8...+10;
Сумы +8...+10;
Полтава +9...+11;
Днепр +10...+12;
Запорожье +11...+13;
Донецк +11...+13;
Луганск +11...+13;
Харьков +10...+12.
Прогноз погоды в Украине на 13 октября 2025 года / Карта Укргидрометцентра
Как будет меняться погода осенью?
В течение октября месячное количество осадков будет примерно в пределах нормы. Этот уровень не будет превышать 31 – 77 миллиметров. В целом в октябре погода может быть влажной или засушливой.
Синоптик Наталья Птуха в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала, что после 20-х чисел октября температура может быть выше той, что присуща октябрю. Стабильного похолодания пока в Украине также пока не прогнозируют.
Будет ли осень холоднее той, что была в прошлом году – ответить сложно. Две трети сентября в Украине было метеорологическое лето, а осенняя погода начала господствовать не так давно.