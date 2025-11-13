Укр Рус
13 ноября, 15:35
Дождей больше не будет: прогноз погоды в Украине на 14 ноября

Полина Буянова
Основные тезисы
  • По словам синоптиков, 14 ноября погода в Украине ожидается без осадков, с температурой воздуха до +13 градусов.
  • Повышенная влажность будет способствовать образованию туманов в южных, центральных областях и на Прикарпатье.

В пятницу, 14 ноября, в большинстве областей Украины осадков не ожидается. По прогнозам синоптиков, воздух максимально прогреется до +13 градусов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 14 ноября?

По словам синоптиков, 14 ноября территория Украины будет находиться вне внимания атмосферных фронтов, а погоду без осадков будет формировать поле высокого давления.

Специалисты отмечают, что с юго-запада начнет поступать ощутимо более теплая воздушная масса, а повышенная влажность будет способствовать образованию туманов в южных, центральных областях и на Прикарпатье, особенно ночью и утром.

Температура ночью составит 0 – 5 градусов, а днем воздух прогреется до +8... +13.

Какой будет погода в областных центрах?

  • Киев +9...+11;
  • Ужгород +11...+13;
  • Львов +11...+13;
  • Ивано-Франковск +11...+13;
  • Тернополь +11...+13;
  • Черновцы +11...+13;
  • Хмельницкий +11...+13;
  • Луцк +11...+13;
  • Ровно +11...+13;
  • Житомир +10...+12;
  • Винница +10...+12;
  • Одесса +10...+12;
  • Николаев +10...+12;
  • Херсон +10...+12;
  • Симферополь +10...+12;
  • Кропивницкий +9...+11;
  • Черкассы +9...+11;
  • Чернигов +8...+10;
  • Сумы +8...+10;
  • Полтава +10...+12;
  • Днепр +10...+12;
  • Запорожье +10...+12;
  • Донецк +9...+11;
  • Луганск +8...+10;
  • Харьков +8...+10.

Погода на 14 ноября / Карта Укргидрометцентра

Когда в Украине может выпасть снег?

  • Руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что погода в Украине может измениться уже после 15 ноября.
     

  • По ее словам, до конца недели на севере и востоке температура воздуха в ночные часы упадет и будет от 1 до 6 градусов тепла. В то же время максимальные показатели, согласно прогнозу, будут колебаться в пределах от 7 до 12 градусов на территории всех областей.
     

  • Синоптики также отмечают, что сильных морозов до 31 градуса, как фиксировали когда-то в предыдущие годы, в ноябре ждать не стоит.