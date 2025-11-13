Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Какой будет погода 14 ноября?

По словам синоптиков, 14 ноября территория Украины будет находиться вне внимания атмосферных фронтов, а погоду без осадков будет формировать поле высокого давления.

Специалисты отмечают, что с юго-запада начнет поступать ощутимо более теплая воздушная масса, а повышенная влажность будет способствовать образованию туманов в южных, центральных областях и на Прикарпатье, особенно ночью и утром.

Температура ночью составит 0 – 5 градусов, а днем воздух прогреется до +8... +13.

Какой будет погода в областных центрах?

Киев +9...+11;

Ужгород +11...+13;

Львов +11...+13;

Ивано-Франковск +11...+13;

Тернополь +11...+13;

Черновцы +11...+13;

Хмельницкий +11...+13;

Луцк +11...+13;

Ровно +11...+13;

Житомир +10...+12;

Винница +10...+12;

Одесса +10...+12;

Николаев +10...+12;

Херсон +10...+12;

Симферополь +10...+12;

Кропивницкий +9...+11;

Черкассы +9...+11;

Чернигов +8...+10;

Сумы +8...+10;

Полтава +10...+12;

Днепр +10...+12;

Запорожье +10...+12;

Донецк +9...+11;

Луганск +8...+10;

Харьков +8...+10.

Погода на 14 ноября / Карта Укргидрометцентра

