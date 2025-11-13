Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Какой будет погода 14 ноября?
По словам синоптиков, 14 ноября территория Украины будет находиться вне внимания атмосферных фронтов, а погоду без осадков будет формировать поле высокого давления.
Специалисты отмечают, что с юго-запада начнет поступать ощутимо более теплая воздушная масса, а повышенная влажность будет способствовать образованию туманов в южных, центральных областях и на Прикарпатье, особенно ночью и утром.
Температура ночью составит 0 – 5 градусов, а днем воздух прогреется до +8... +13.
Какой будет погода в областных центрах?
- Киев +9...+11;
- Ужгород +11...+13;
- Львов +11...+13;
- Ивано-Франковск +11...+13;
- Тернополь +11...+13;
- Черновцы +11...+13;
- Хмельницкий +11...+13;
- Луцк +11...+13;
- Ровно +11...+13;
- Житомир +10...+12;
- Винница +10...+12;
- Одесса +10...+12;
- Николаев +10...+12;
- Херсон +10...+12;
- Симферополь +10...+12;
- Кропивницкий +9...+11;
- Черкассы +9...+11;
- Чернигов +8...+10;
- Сумы +8...+10;
- Полтава +10...+12;
- Днепр +10...+12;
- Запорожье +10...+12;
- Донецк +9...+11;
- Луганск +8...+10;
- Харьков +8...+10.
Погода на 14 ноября / Карта Укргидрометцентра
Когда в Украине может выпасть снег?
Руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, что погода в Украине может измениться уже после 15 ноября.
По ее словам, до конца недели на севере и востоке температура воздуха в ночные часы упадет и будет от 1 до 6 градусов тепла. В то же время максимальные показатели, согласно прогнозу, будут колебаться в пределах от 7 до 12 градусов на территории всех областей.
Синоптики также отмечают, что сильных морозов до 31 градуса, как фиксировали когда-то в предыдущие годы, в ноябре ждать не стоит.