Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода 14 листопада?

За словами синоптиків, 14 листопада територія України перебуватиме поза увагою атмосферних фронтів, а погоду без опадів формуватиме поле високого тиску.

Фахівці зазначають, що з південного заходу почне надходити відчутно тепліша повітряна маса, а підвищена вологість сприятиме утворенню туманів у південних, центральних областях та на Прикарпатті, особливо вночі й уранці.

Температура вночі становитиме 0 – 5 градусів, а вдень повітря прогріється до +8… +13.

Якою буде погода в обласних центрах?

  • Київ +9...+11;
  • Ужгород +11...+13;
  • Львів +11...+13;
  • Івано-Франківськ +11...+13;
  • Тернопіль +11...+13;
  • Чернівці +11...+13;
  • Хмельницький +11...+13;
  • Луцьк +11...+13;
  • Рівне +11...+13;
  • Житомир +10...+12;
  • Вінниця +10...+12;
  • Одеса +10...+12;
  • Миколаїв +10...+12;
  • Херсон +10...+12;
  • Сімферополь +10...+12;
  • Кропивницький +9...+11;
  • Черкаси +9...+11;
  • Чернігів +8...+10;
  • Суми +8...+10;
  • Полтава +10...+12;
  • Дніпро +10...+12;
  • Запоріжжя +10...+12;
  • Донецьк +9...+11;
  • Луганськ +8...+10;
  • Харків +8...+10.

Погода на 14 листопада / Карта Укргідрометцентру

Коли в Україні може випасти сніг?

  • Керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня розповіла, що погода в Україні може змінитися вже після 15 листопада.

  • За її словами, до кінця тижня на півночі та сході температура повітря у нічні години впаде і буде від 1 до 6 градусів тепла. Водночас максимальні показники, згідно з прогнозом, коливатимуться у межах від 7 до 12 градусів на території усіх областей.

  • Синоптики також зазначають, що лютих морозів до 31 градуса, як фіксували колись у попередні роки, у листопаді чекати не варто.